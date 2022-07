Die Preise steigen so stark wie seit 1975 nicht mehr. Ab August kommen erste Ausgleichszahlungen.

Krieg und Corona machen unser Leben unleistbar. Die Regierung einigte sich zwar auf ein Entlastungspaket im Ausmaß von 28 Milliarden Euro, doch die Bevölkerung ist damit mehrheitlich nicht zufrieden.

Laut Umfrage der Lazarsfeld Gesellschaft im Auftrag von ÖSTERREICH (1.000 Interviews zwischen 27. und 28. Juni, Schwankungsbreite ±3,16 %) sagen 58 % der Menschen, dass es nicht ausreicht. Fast zwei Drittel (64 %) sagen, die Teuerung wirkt sich so stark aus, dass sie weniger konsumieren können.

Gefragt nach konkreten Maßnahmen, die sich Menschen wünschen, kommt „Preis-Deckel bei Gas, Strom und Energie“ an erster Stelle (68 %). Am allerwenigsten wollen Österreicher mehr Anti-Teuerungs-Bonus und höhere Sozialhilfen (jeweils 27 %) – siehe Tabelle.

Innerhalb eines Jahres stiegen Preise um 8,7 Prozent

Seit Anfang des Jahres erreichen wir in Serie Teuerungs-Rekorde. Den bisherigen – negativen – Höhepunkt brachte der Juni. Preise zogen im Schnitt im Jahresvergleich um 8,7 % an! Das ergibt die Schnellschätzung der Statistik Austria. Es ist der höchste Wert seit 1975.

Bereits im Vormonat, damals lag die Inflation bei 7,7 %, explodierten die Preise förmlich: Heizöl +98 %, Gas +72 %, Flugtickets +57 %.

Experten sind sich einig: Das Ende der Teuerungswelle ist noch nicht erreicht. In den nächsten Wochen werden etwa die Lebensmittel-Preise weiter ansteigen, analysiert Rainer Will vom Handelsverband. Schuld seien Energiekosten und die anziehenden Verpackungs- und Logistikkosten. Rainer Will: „Den Peak der Inflation erwarten wir erst gegen Jahresende.“

Erste Hilfen im August

Übrigens: Die ersten Hilfen der Regierung werden im August ausbezahlt: 180 Euro bekommen Familienbeihilfe-Bezieher zusätzlich.