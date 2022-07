Seit Dienstag ist die Einspeicherung in die österreichischen Gasspeicher "merklich zurückgegangen", teilte das Klimaministerium mit. Für Dienstag hat die Regierung einen Krisengipfel einberufen. "Die Lage ist ernst", sagt Ministerin Gewessler.

Die Gasspeicher in Österreich füllen sich aktuell nicht so schnell wie gehofft. Wie das zuständige Klimaministerium von Leonore Gewessler (Grüne) am Freitag mitteilte, ist die Einspeicherung in die österreichischen Speicher seit Dienstag dieser Woche "merklich zurückgegangen".

Für kommenden Dienstag kündigte Gewessler eine „umfassende Lageeinschätzung“ der Bundesregierung an – anschließend wolle man mögliche weitere Schritte kommunizieren.

Hohe Gasexporte nach Italien

Ursache für die niedrigen Einspeicherraten seien laut ersten Analysen hohe Gasexporte von Österreich nach Italien.

„Die Gasflüsse nach Österreich waren in den vergangenen Tagen stabil. Aber es wurde weniger Gas in die Speicher gefüllt. Die Lage ist ernst. Es ist wichtig, dass wir die Ursachen genau analysieren“, so Gewessler. Oberste Priorität habe immer „die sichere Versorgung von Haushalten und sozialen Einrichtungen“.

Dreistufiger Gasnotfallplan

Österreich befindet sich seit 30. März in der Frühwarnstufe des dreistufigen Gasnotfallplans. Ziel der Regierung ist, dass die Gas­speicher bis zum Beginn der nächsten Heizsaison zu 80 Prozent gefüllt sind. Sollte dieses Ziel gefährdet sein, wird Österreich die nächste Stufe, die Alarmstufe, ausrufen. Deutschland hat das letzte Woche bereits getan, nachdem Russlands Staatskonzern Gazprom Mitte Juni die Lieferungen nach Europa, unter anderem über Nord Stream 1, drosselte.

Um das Ziel einer 80prozentigen Befüllung der Gasspeicher bis zum 1. Oktober zu erreichen, müssten in den nächsten 91 Tagen noch 33.512 Gigawattstunden - oder 368 GWh täglich - eingespeichert werden. Am Dienstag wurden nur 70,28 GWh eingespeichert, am Mittwoch waren es 218,77 GWh.

Wie viel nach Italien fließt

Wie aus Daten der Austrian Gas Grid Management AG (AGGM) hervorgeht, sind am Dienstag bei Arnoldstein in Kärnten 505 GWh nach Italien geflossen. Für Freitag, waren sogar rund 620 GWh an Gasmenge angemeldet. Zum Vergleich: In den vergangenen 30 Tagen flossen im Schnitt täglich 240 GWh nach Italien.

Preise steigen

Der derzeitige Nervosität am Gasmarkt zeigt sich auch bei den Spotpreisen. Mitte Juni zogen die Gaspreise infolge der gedrosselten Lieferungen aus Russland wieder stark an. Im Mai kostete eine Megawattstunde Erdgas an der Handelsplattform CEGH unter 100 Euro, teils auch weniger als 80 Euro. Am Freitag waren es über 150 Euro.