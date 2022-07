Am Donnerstagabend fiel das Internet in mehreren Landeshauptstädten zeitweise aus.

Wien. Am Donnerstagabend um etwa 21.15 Uhr gab es einen Mega-Internet-Ausfall bei gleich mehreren Anbietern – Störungen wurden bei A1, Drei und Magenta gemeldet. Auch der ORF dürfte laut "allestörungen.at" von Ausfällen betroffen gewesen sein, denn auch hier gab es Störungsmeldungen.

© oe24 ×

Um 21.18 Uhr gab es etwa 7.105 Störungsmeldungen auf der Homepage "allestörungen.at" für Magenta. User hatten vor allem mit dem Festnetzinternet und dem TV Probleme, so berichtet einer: "Nichts geht mehr seit 40 Minuten 1020." "Döbling down", berichtet ein Anderer. "Im 3. Bezirk nur wenige Sender funktionieren. Im 2. Bezirk Totalausfall", heißt es in einer Störungsmeldung. Aber auch in anderen Bundesländern gibt es Internet-Ausfälle: "Internet seit ca. 21.00 weg in 4400 Steyr ..."

Bei A1 und Drei waren es mit 117 und 40 Meldungen deutlich weniger. Betroffen waren vor allem die Landeshauptstädte – besonders in Wien, Graz, Linz und Innsbruck hatten die User mit Ausfällen zu kämpfen.

© allestörungen.at ×

Ausfälle bei Magenta

© allestörungen.at ×

Ausfälle bei A1

© allestörungen.at ×

Ausfälle bei Drei

Für den ORF gab es bereits um 21.07 Uhr 81 Störungsmeldungen. Eine halbe Stunde später waren es bereits um die Hälfte weniger Meldungen.

Der Grund für den Mega-Internet-Ausfall bei gleich mehreren Anbietern und mehreren Städten ist noch nicht bekannt.