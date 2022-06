VW will Siemens an US-Ladestationen beteiligen

Der Autobauer VW ist bei der Investorensuche für sein US-Ladestationsnetz Electrify America offenbar fündig geworden.

Das "Wall Street Journal" berichtete unter Berufung auf mit den Plänen vertraute Personen, VW wolle einen Minderheitsanteil an der Tochter an den Siemens-Konzern verkaufen, der die Transaktion über seine Sparte Siemens Financial Services abwickeln wolle.

Der Deal würde Electrify America insgesamt mit mehr als zwei Milliarden Dollar bewerten und könnte schon am Dienstag bekannt gegeben werden, berichtete die Zeitung.

Reuters hatte im Sommer 2021 berichtet, VW suche einen Mitgesellschafter für den Betreiber von Schnellladestationen, den VW nach dem Dieselskandal gegründet hatte.