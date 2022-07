Semperit investiert 110 Mio. Euro in Schlauchproduktion in Tschechien

Produktionskapazität im Werk in steigt um 20 Prozent.

Semperit investiert 110 Mio. Euro in die Schlauchproduktion im Werk im tschechischen Odry. Die Kapazität soll um 32 Mio. Meter Hydraulikschlauch auf fast 200 Mio. Meter Schläuche erweitert werden, teilte das börsennotierte Unternehmen am Mittwoch mit. Dank der Nutzung erneuerbarer Energie solle die Schlauchproduktion CO2-neutral erfolgen. Semperit ist nach eigenen Angaben bei Hydraulikschläuchen weltweit die Nummer 3 und bei Industrieschläuchen die Nummer 2 in Europa.