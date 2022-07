Panasonic baut Batteriewerk für Elektroautos in Kansas

Tesla-Zulieferer Panasonic Energy baut im US-Bundesstaat Kansas angesichts der hohen Nachfrage für Elektroautos ein neues Batteriewerk.

"Angesichts der zunehmenden Elektrifizierung des Automobilmarktes ist der Ausbau der Batterieproduktion in den USA von entscheidender Bedeutung, um die Nachfrage zu decken", teilte der Präsident von Panasonic Energy, Kazuo Tadanobu, am Donnerstag mit.

Nach Angaben des Bundesstaates werden am neuen Standort De Soto durch die Investition von rund vier Mrd. Dollar (4 Mrd. Euro) bis zu 4.000 Arbeitsplätze entstehen. Kansas hatte das Unternehmen Anfang des Jahres mit einem Anreizpaket von bis zu einer Milliarde Dollar gelockt. Panasonic Energy will durch eine höhere Energiedichte die Reichweite der Batterien steigern und damit für Elektroautos effizienter machen. Die Tochter des japanischen Elektronikkonzerns betreibt bereits eine Fabrik in Nevada, die Tesla beliefert.