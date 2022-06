International

Wegen der großen Nachfrage nach Flügen und Lieferproblemen bei neuen Langstreckenfliegern von Boeing holt die Lufthansa den während Corona ausgemusterten Riesen-Jet A380 wieder in die Flotte.

Die AUA-Mutter Lufthansa nimmt wegen hoher Ticketnachfrage den ausgemusterten Großraumflieger Airbus A380 im Sommer 2023 wieder in Betrieb. Die Airline prüfe noch, wie viele ihrer aktuell noch 14 verfügbaren Maschinen wieder abheben sollen, teilte die Lufthansa am Montag mit.

Das beliebte Langstreckenflugzeug steht seit der Coronakrise bei der Lufthansa an Standorten in Spanien und Frankreich am Boden.

Sechs von 14 Jets bereits verkauft

Sechs der 14 Riesen-Jets vom Typ A380 seien schon verkauft, acht sollen bis auf Weiteres Teil der Flotte bleiben. Grund für die Reaktivierung des zweistöckigen Flugzeugs sind neben der hohen Nachfrage nach Flügen auch Lieferprobleme bei neu bestellten Langstreckenflugzeugen von Boeing.

Ab Sommer 2023

„Im Sommer 2023 erwarten wir dann rund um den Globus nicht nur ein deutlich verlässlicheres Luftverkehrssystem, sondern werden Sie auch wieder an Bord unserer Airbus A380 begrüßen dürfen. Wir haben heute entschieden, dieses nach wie vor sehr beliebte Flugzeug ab Sommer 2023 bei Lufthansa wieder in Betrieb zu nehmen", kündigt der Lufthansa-Vorstand in einem Brief an die Kunden des Unternehmens an. Und weiter: "Darüber hinaus verstärken und modernisieren wir unsere Flotten allein in den kommenden drei Jahren mit rund 50 neuen Langstreckenflugzeugen vom Typ Airbus A350, Boeing 787 und Boeing 777-9 sowie über 60 neuen Airbus A320/321.“

A380 gilt als unrentabel

Die Lufthansa hatte schon vor der Coronakrise den Verkauf einiger der Jumbos beschlossen, da diese mit ihren vier Triebwerken und hohem Kerosinverbrauch als unrentabel gelten. In der Corona-Krise beschloss die Airline, die A380-Flotte gar nicht mehr in Betrieb zu nehmen.

Der Airbus A380 ist das größte Passagierflugzeug der Welt: Es ist 73 Meter lang und 24 Meter hoch und bietet bei Lufthansa Platz für 509 Fluggäste.