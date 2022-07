× Gratis-Verkostung sorgt für Mega-Ansturm auf Schwedenplatz

Hunderte Wiener stürmten den ''Vollpension''-Kiosk am Schwedenplatz um die neuen Eisbuchteln zu probieren.

Wien. Am Donnerstag stürmten hunderte Wiener bei heißen 34 Grad den ''Vollpension''-Kiosk am Schwedenplatz um die neuen Eisbuchteln des Lokals zu ergattern. Die Gratis-Verkostungs-Aktion wurde zum vollen Erfolg: "250 Wiener*innen holten sich eine gratis Portion der neuen Eisbuchtel-to-Go", heißt es in einer Aussendung der Vollpension.

© Vollpension ×

Vor dem Kiosk bildete sich eine Riesenschlange.

Die Eisbuchtel-to-Go ist Teil des Sommerangebots des Vollpension Kiosk am Schwedenplatz. "Da in der Sommerhitze niemand warme Buchteln mit Vanillesauce essen will, kam die Idee der Eisbuchtel”, erklärt Moriz Piffl-Percevic, Gründer des Generationenprojekts.

Die Eisbuchteln werden mit eigens produziertem Powidl-Eis gefüllt sein, welches mit einer Spezialvorrichtung in die heißen Buchteln injiziert wird. "Wir haben lange herumprobiert, bis wir die perfekte Konsistenz gefunden haben, nach vielen Experimenten sind wir nun happy und stolz über unser neues Produkt", sagt Julia Krenmayr, Geschäftsführerin der Vollpension.

Damit dieses Angebot genutzt werden kann erweitert der Kiosk seine Öffnungszeiten. In den Sommermonaten Juli, August und September wird der Kiosk bis 22 Uhr geöffnet haben. Mit dem Kiosk am Schwedenplatz wurden insgesamt 8 neue Oma-Arbeitsplätze geschaffen.