Erste Schritte mit Start-up Investments

Start-up-Investments werden immer populärer, gleichzeitig ist ein transparenter Einblick in diese Anlageklasse vor allem für Privatpersonen schwierig. Markus Kainz, Gründer und CEO des heimischen Investorennetzwerkes primeCROWD, will das nun mit einer Informations-Initiative ändern.

Ab sofort bietet er individuelle Webinare zum Thema an. Buchen können diese etwa PrivatinvestorInnen in Gruppen, aber auch Unternehmen, die eine Weiterbildungsmöglichkeit für deren MitarbeiterInnen schaffen möchten.

"Alles beginnt mit Wissen und Verständnis. Mit meinem Webinar möchte ich den Menschen die Vor- und Nachteile von Start-up-Investitionen aufzeigen und meine Best Practices teilen“, so der Start-up-Experte über seine Informations-Initiative. Die Webinare sind bewusst kompakt aufgebaut, um angehenden InvestorInnen und Business Angels in möglichst kurzer Zeit viel an Fachwissen und Erfahrungswerten weiterzugeben.

Leicht zugängliches Know-how fehlt

Das Investmentvolumen in Start-ups steigt laufend, für InvestorInnen ergeben sich mit den innovativen Jungunternehmen attraktive Anlegechancen. Anreize, neben klassischen Business Angels oder Venture Capital Gesellschaften auch PrivatanlegerInnen für diese Anlageklasse zu begeistern, fehlen oft. Diese will Kainz nun erreichen, indem er sein Wissen und die Erfahrungswerte aus über zwölf Jahren in der Gründerszene weitergibt: Wohin bewegen sich die Investitionen in Start-ups? Was braucht ein Business Angel, um eine gute Investitionsentscheidung zu treffen? Wie kommen Bewertungen zustande? Das kompakte Webinar vermittelt alle Basics, Begriffe und Abläufe, um als InvestorIn und Business Angel aktiv zu werden.

Wissen und Erfahrungen aus erster Hand

Markus Kainz ist seit zwölf Jahren in der österreichischen Startup-Szene unterwegs, er ist bei über 30 Startups beteiligt. Kainz hat selbst zwei Startups gegründet und aufgebaut, darunter primeCROWD, das heute eines der größten Startup-Investorennetzwerke in der DACH-Region ist und mehr als 2.500 InvestorInnen sowie zahlreiche Inkubatoren, Beschleuniger und VCs umfasst. Markus Kainz hat ein umfassendes Wissen über Start-up Investments und die Gründerszene mit einem besonderen Auge auf die Entwicklungen und Trends in diesem Bereich. Er setzt sich stark dafür ein, Start-up Investments auch für Privatpersonen zugänglich zu machen und die Anlageklasse durch transparente Informationen zu professionalisieren.

Anmeldung ab sofort

Informieren und anmelden kann man sich direkt via markus.kainz@prime-crowd.com. Die Termine sind flexibel wählbar, exklusive Webinare für einzelne Unternehmen oder Personengruppen sind möglich. Die Kosten für das Angebot sind individuell vereinbar.

Über primeCROWD

primeCROWD ist eines der größten Startup-Investoren-Netzwerke in der DACH-Region und umfasst mehr als 2.500 InvestorInnen sowie zahlreiche Inkubatoren, Beschleuniger und VCs. primeCROWD agiert als Schnittstelle zwischen Startups und Kapitalgeber:innen, vermittelt Eigenkapital-Investments für Frühphasen- und Wachstumsfinanzierungen und begleitet Startups während des gesamten Investitionsprozesses. Damit ermöglicht primeCROWD auch Privatpersonen den einfachen Zugang zu einer nach wie vor geschlossenen Asset Klasse. Seit der Gründung im Jahr 2015 wurden Investitionen in 28 Startups und in Höhe von mehr als 20 Millionen Euro realisiert

Rückfragehinweis:

Sylvia Bauer, Golden Nugget Communications e.U.

Sylvia@goldennugget-communications.at