Unternehmen

Heimischer Innovations-Kaiser ist einmal mehr der Kunststoffhersteller Borealis mit 201 Patenten. Im globalen Unternehmensranking liegt Huawei mit 3.544 Anmeldungen an der Spitze.

Insgesamt wurden 2021 beim Europäischen Patentamt (EPA) 188 600 Patentanmeldungen eingereicht. Dies entspricht im Vorjahresvergleich einem Wachstum von 4,5 Prozent und bedeutet zugleich einen neuen Rekordwert.

Aus Österreich gingen im Vorjahr 2.317 Anmeldungen ein (+0,5 Prozent). Gemessen an der Bevölkerungszahl bleibt Österreich mit 256 Patenten pro Million Einwohner global auf Rang sieben.

Ein Viertel der Patente aus den USA

Vor allem die Anmeldungen aus China (plus 24 Prozent im Vergleich zu 2020) und den USA (plus 5,2 Prozent) waren die Wachstumstreiber beim EPA. International an der Spitze liegen weiterhin klar die USA, wo rund ein Viertel aller Anmeldungen herkam, gefolgt von Deutschland (14 Prozent), Japan (11), China (9) und Frankreich (6). Österreich liegt in diesem Ranking auf Platz 14.

Gewichtet man nach Bevölkerung führt die Liste mit großem Abstand die Schweiz mit 969 Patentanmeldungen pro Million Einwohner an. Auf den Plätzen folgen Schweden (488 Anmeldungen pro Mio. Einwohner), Dänemark (454), Niederlande (383), Finnland (380), Deutschland (310) und Österreich (256).

Digitale Kommunikation an der Spitze

Nach Technologiefeldern hat die "Digitale Kommunikation" (plus 9,4 Prozent gegenüber 2020) die "Medizintechnik" (plus 0,8 Prozent) an der Spitze der europäischen Patentanmeldungen 2021 abgelöst. "Computertechnik" rangiert auf Rang drei und verzeichnete mit einem Plus von 9,7 Prozent das größte Wachstum unter den Top-Ten.

In Österreich erfolgten die meisten Patentanmeldungen in den Bereichen "Elektrische Maschinen, Geräte und Energie" (plus 30,5 Prozent), "Hoch- und Tiefbau" (plus 8,6 Prozent) und "Makromolekulare Chemie & Polymere" (plus 11,7 Prozent).

Vorarlberg mit größtem Zuwachs

Vorarlberg verbuchte mit 257 Anmeldungen ein Plus von 20,1 Prozent und damit den größten Zuwachs aller Bundesländer im Vorjahr. Es liegt im Länder-Ranking auf Rang vier. Wien (624 Anmeldungen; plus 2,3 Prozent) führt diese Rangliste erneut an, gefolgt von Oberösterreich (508; minus 2,1 Prozent), der Steiermark (276; minus 7,1 Prozent), Niederösterreich (249; plus 5,1 Prozent), Kärnten (146; plus 9 Prozent), Tirol (131; minus 10,9 Prozent), Salzburg (115; minus 12,2 Prozent) und Burgenland (9; minus 25 Prozent).

© APA ×

Innovativste Unternehmen

Die Bestenliste österreichischer Unternehmen bei den Patentanmeldungen führt erneut der Kunststoffhersteller Borealis mit 201 Anmeldungen unangefochten an. Auf den Plätzen folgen die ZKW Group (74), Tridonik (67), Julius Blum (59) und Fronius (49).

Beim globalen Unternehmensranking liegt Huawei mit 3.544 Anmeldungen an der Spitze. Es folgen Samsung (3.439), LG (2.422), Ericsson (1.884) und Siemens (1.720).