Unternehmen

Einige Frühstücksprodukte und Kuchen gibt's bei McDonald's in Österreich derzeit nicht. Die Engpässe haben aber nichts mit dem Ukraine-Krieg zu tun, sagt ein Unternehmenssprecher.

Mäci-Fans erleben dieser Tage in ganz Österreich immer wieder eine Enttäuschung: Die Restaurantkette hat derzeit nicht alle Produkte im Sortiment, bei einigen hakt es wegen Lieferproblemen.

Frühstück und Kuchen

„Die beliebten Standards wie Big Mac, Cheeseburger & Co. betrifft das nicht“, beruhigt McDonald’s-Sprecher Wilhelm Baldia gegenüber BUSINESS-LIVE. Aber einige Frühstücksprodukte in den McDonald's-Restaurants oder manche Kuchen und Torten im McCafé seien kurzfristig nicht verfügbar und würden daher an den Kiosken auf „ausverkauft“ gesetzt. Es geht vorrangig um Getreide-Produkte, also Backwaren, für die Mehl benötigt wird.

Hat mit Ukraine-Krieg nichts zu tun

Mit Lieferausfällen wegen des Ukraine-Kriegs habe das aber nichts zu tun, sagt Baldia. Grund für die Engpässe seien grundsätzliche Verzögerungen entlang der Lieferketten, keinesfalls aber Rohstoff-Knappheit aufgrund des Ukraine-Kriegs. „Wir beziehen unsere Zutaten zu 70 Prozent aus Österreich“, so Baldia. Insbesondere Rindfleisch, Kartoffeln, Eier, Milchprodukte stammten aus heimischer Erzeugung.

"Nächste Woche wieder alles im Angebot"

Der Grund für die Engpässe bei manchen Produkten liege in den vor allem durch die Corona-Pandemie bedingten Herausforderungen bei den Lieferketten – „und nicht in einem Mangel an Rohstoffen“, sagt Baldia. „Spätestens Anfang der nächsten Woche sollten wir wieder alles im Sortiment haben“, so der McDonald’s-Sprecher.