Mayr-Melnhof erwartet Ergebnissteigerung im 2. Quartal

Zukäufe der MM Kotkamills und der MM Kwidzyn dürften heuer deutlich mehr Betriebsergebnis bringen.

Der börsennotierte Kartonhersteller Mayr-Melnhof rechnet für das zweite Quartal sowie das erste Halbjahr 2022 mit deutlichen Ergebnissteigerungen im Vergleich zum Vorjahresniveau. So soll das Betriebsergebnis (EBIT) im zweiten Jahresviertel zwischen 150 und 200 Mio. Euro zu liegen kommen, nach nur 31 Mio. Euro im Vorjahresquartal. Für das erste Halbjahr ergibt sich daraus eine EBIT-Progose von 260 bis 310 Mio. Euro. Im Jahr davor waren es 92 Mio. Euro.

Ein wesentlicher Faktor für die Entwicklung sei die Einbeziehung der jüngsten Käufe der MM Kotkamills und der MM Kwidzyn in die Gewinn- und Verlustrechnung, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Mayr-Melnhof wird seine Halbjahreszahlen am 11. August veröffentlichen.