Manner-Aktionäre erhalten für 2021 keine Dividende

Der Wiener Süßwarenhersteller Manner will für das Geschäftsjahr 2021 keine Dividende an seine Aktionäre auszahlen.

Der Vorstand habe nach "eingehender Evaluierung" beschlossen, für 2021 eine Dividende von 0,00 Euro je Aktie vorzuschlagen, wie das Unternehmen am Donnerstag bekannt gab. Der Beschluss muss noch vom Aufsichtsrat in seiner bilanzfeststellenden Sitzung und den Aktionären in der Hauptversammlung angenommen werden.

Im ersten Coronajahr 2020 hat der Süßwarenhersteller 80 Cent pro dividendenberechtigter Aktien ausgeschüttet, für das Geschäftsjahr 2019 lag die Dividende bei 40 Cent pro Aktie. Den Geschäftsbericht 2021 will das Unternehmen am 29. April 2022 veröffentlichen.