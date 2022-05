Der Umsatz ist auf 130 Mio. Euro gestiegen .

Der weltweit tätige Grazer Motorenentwickler AVL wächst in Italien. AVL Italia, italienische Tochter des Testsystem-Spezialisten, hat das Jahr 2021 mit einem Umsatz von 130 Mio. Euro abgeschlossen, was einem Plus von 18 Prozent gegenüber 2020 und von 34 Prozent gegenüber dem Jahr vor der Pandemie 2019 entspricht, teilte das Unternehmen am Montag mit.

"Im Jahr 2021 haben wir insgesamt 30 Millionen Euro für Maschinen, Gebäude und Neueinstellungen investiert", erklärte Cristiano Auriemma, Finanzdirektor von AVL Italia. Der italienische Zweig der österreichischen Mutter ist an zwei Standorten - in Turin und Cavriago - tätig, wo sich auch das Technische Forschungszentrum befindet, und beschäftigt 300 Mitarbeiter.

Zu den Vorhaben von AVL Italia gehört eine Geschäftseinheit, die sich mit der Großserienproduktion neuer Produkte zur Prüfung von Batteriezellen für den Automobilsektor befasst. Dafür wird eine Produktionsfläche von 1.000 m2 auf dem Gelände des Technischen Forschungszentrums in Cavriago eingerichtet. Für das neue Projekt sollen 12 Mio. Euro investiert werden, die zum Teil vom italienischen Industrieminister und der norditalienischen Region Emilia Romagna bereitgestellt werden. Geplant ist die Anstellung von zusätzlich 20 Mitarbeitern. Das Projekt zielt darauf ab, die Klimatests von Fahrzeugbatterien zu optimieren, berichtete das Unternehmen.

Die 1948 gegründete AVL ist nach eigenen Angaben das weltweit größte unabhängige Unternehmen für die Entwicklung, Simulation und Prüftechnik von Antriebssystemen in den Bereichen Hybrid, Verbrennungsmotoren, Getriebe, Batterien und Software) für Pkw, Lkw und Großmotoren.