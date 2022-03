Im letzten Jahr stieg der Jahresumsatz von Emma- The Sleep Company um 59 Prozent auf 645 Mio. Euro (731 Mio. US-Dollar). Damit überholt Emma die US- Konkurrenz und wird die weltweit führende D2C-Schlafmarke.

2021 ist das vierte Geschäftsjahr in Folge, in dem Emma profitabel und aus dem eigenen Cashflow gewachsen ist. Die Ausweitung des Geschäfts in den Wachstumsmärkten Asien und Südamerika war ein wichtiger Meilenstein auf Emmas Weg zur weltweit führenden Schlafmarke. „Unser Ziel ist es, dass jeder von gutem Schlaf profitieren kann und wir somit das Leben möglichst vieler Menschen verbessern“, so Dr. Dennis Schmoltzi, Co-Gründer und Geschäftsführer von Emma – The Sleep Company. Die internationalen Wachstumspläne sollen durch Schlafinnovationen und eine erweiterte Omnichannel-Strategie intensiviert werden.

Expansionsstrategie und Omnichannel-Ansatz

Mit Produkten in mehr als 30 Märkten ist Emma die internationalste D2C-Schlafmarke. Nach Emmas Expansion in 18 neue Länder seit 2019, lag der Schwerpunkt 2021 auf dem Ausbau der jeweiligen Marktanteile. Dies führte zu einer Steigerung der Markenbekanntheit in verschiedenen Ländern auf bis zu 62 Prozent*. Bis heute hat Emma mehr als 75 internationale Produktauszeichnungen gewonnen – darunter von Stiftung Warentest (Deutschland), Which? (Großbritannien) und Consumentenbond (Niederlande).

Emmas Omnichannel-Strategie war einer der wichtigsten Wachstumshebel im Jahr 2021. Bei diesem Ansatz geht es darum, Schlafprodukte über verschiedene Kanäle anzubieten und Kundenbedürfnisse sowohl online als auch im Vor-Ort-Geschäft zu erfüllen. Aktuell arbeitet Emma mit mehr als 200 verschiedenen Einzelhandelspartnern weltweit zusammen und ist an mehr als 3.500 physischen Anlaufstellen präsent.

© Emma-The Sleep Company

Nachhaltige Schlafrevolution im Jahr 2022

Die Omnichannel-Strategie bleibt auch 2022 international eine der obersten Prioritäten: Im Januar eröffnete Emma seinen weltweit ersten Flagship-Store in Shanghai. Für die Umsetzung eines ganzheitlichen Omnichannel-Ansatzes verstärkt das Unternehmen die Teams für Retail-Geschäft und Aktivitäten auf Marktplätzen. Vom kürzlich eröffneten Standort in Mexiko-Stadt aus soll die Expansion in Lateinamerika und in den USA vorangetrieben werden. Auch das Produkt-Team soll wachsen und neue Schlafinnovationen eingeführt werden.

Auch Nachhaltigkeit der Schlafindustrie steht auf Emma`s Agenda der kommenden Jahre: „wir (habe) den Ehrgeiz, auch in diesem Bereich Vorreiter zu sein und die nächste Revolution in der Schlafbranche einzuleiten“, so Manuel Müller, Co-Gründer und Geschäftsführer von Emma – The Sleep Company. Um dieses Vorhaben voranzutreiben, baut das Unternehmen derzeit ein eigenes Nachhaltigkeits-Team auf.

Das gesamte Produkt- Sortiment von Emma- The Sleep Company finden Sie hier.