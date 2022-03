Heute startet die Mission Tesla in Deutschland: Der US-Elektroautopionier eröffnet sein erstes europäisches Werk in Grünheide bei Berlin. Viel deutsche Polit-Prominenz ist dabei.

Der Startschuss für die Tesla-Produktion in der neuen Fabrik in Deutschland ist gefallen. Mehr als 3.000 Mitarbeiter sind zum Beginn in der E-Autofabrik tätig. "Tesla wird in den kommenden Monaten Tausende weitere Mitarbeiter einstellen", erklärte das Unternehmen am Dienstag. Bei Vollauslastung würden bis zu 12.000 Beschäftigte dort tätig sein.

Zur feierlichen Eröffnung erwartet Tesla-Gründer Elon Musk hochrangigen Polit-Besuch und Hunderte Gäste. Angesagt haben sich unter anderem der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Deutschlands Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sowie Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD).

Musk übergibt persönlich erste Autos

Musk selber landete schon am Montag in Berlin. Er will persönlich die ersten Fahrzeuge vom Typ Model Y Performance an die neuen Besitzer übergeben. Das Auto ist mit 67.000 Euro die teuerste Modellvariante. Auf Twitter teilte Musk mit: „Wir freuen uns, … die ersten Serienfahrzeuge von Giga Berlin-Brandenburg zu übergeben!“

500.000 Teslas im Jahr

Tesla plant in einer ersten Stufe mit bis zu 500.000 Autos im Jahr, die in Grünheide vom Band rollen sollen. Eine Batteriefabrik befindet sich im Bau.

In nur zwei Jahren errichtet

Das Werk bei Berlin ist die fünfte große Tesla-Fabrik weltweit und die erste in Europa. Sie wurde in Rekordzeit von nur zwei Jahren errichtet, indem das Unternehmen auf eigenes Risiko baute, ohne dass alle Genehmigungen vorlagen. Diese wurden trotz der Proteste von Bürgern und Umweltverbänden, die schädliche Folgen für die Wasserversorgung, Tier- und Pflanzenwelt befürchten, Anfang März endgültig erteilt. Auch zur Eröffnung war zu Protestaktionen vor dem Werk aufgerufen worden. Am Dienstagmorgen blieb es vor dem Werkstor aber ruhig. Neben Mitarbeitern und den Käufern der ersten 30 ausgelieferten Neuwagen wurden auch Tesla-Fanclubs erwartet.