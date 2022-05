Der Mailänder Spirituosenhersteller ist hinsichtlich der Entwicklung im Rest des Jahres 2022 optimistisch.

Campari segelt auch 2022 auf Wachstumskurs. Der Mailänder Spirituosenhersteller hat das erste Quartal 2022 mit einem Umsatzwachstum von 34,4 Prozent auf 534,8 Mio. Euro abgeschlossen. Das bereinigte Ergebnis erhöhte sich um 53,7 Prozent auf 134,7 Mio. Euro, teilte das Unternehmen mit. Auch der Nettogewinn stieg um 65,1 Prozent auf 107 Mio. Euro.

Campari wird teurer

Campari-Chef Bob Kunze Concewitz, ein Auslandsösterreicher, äußerte sich auch über die Entwicklungen im laufenden Jahr optimistisch. "Wir sind über die Aussichten für den Rest des Jahres 2022 zuversichtlich", sagte der CEO des an der Mailänder Börse notierten Konzerns. "Wir werden angemessene Preiserhöhungen und einen günstigen Absatzmix nutzen, um die erwartete Verschärfung des Inflationsdrucks auf die Materialkosten abzumildern", fügte der CEO hinzu.

Die Campari-Aktie an der Mailänder Börse reagierte positiv auf die Quartalsergebnisse. So stieg die Aktie am Dienstag um 3 Prozent auf 10,79 Euro.