Der deutsche Pharmakonzern baut seine Präsenz in Österreich weiter aus und errichtet in Bruck an der Leitha eine "Green Factory". Es entstehen 800 Arbeitsplätze. Die Inbetriebnahme ist für 2026 geplant.

Nach der Eröffnung einer großen biopharmazeutischen Produktionsanlage in Wien letzten Herbst baut Boehringer Ingelheim nun in Bruck an der Leitha (NÖ) eine weitere Fabrik. Der Spatenstich im Wirtschaftspark ecoplus an der Ostautobahn A4 soll 2023 erfolgen, sagte Österreich-Chef Philipp von Lattorff am Freitag bei der Präsentation des Vorhabens.

Medikamente gegen Krebs & Schlaganfall

© Boehringer Ingelheim ×

In der BioNex genannten biopharmazeutischen Anlage sollen Medikamente gegen Krebs, Herzinfarkte und Schlaganfälle hergestellt werden. Im Grunde handelt es sich um eine ähnliche Anlage wie jene, die Boehringer Ingelheim zwischen 2015 und 2021 in Wien baute.

Im Vorjahr Werk in Wien eröffnet

Nach den 700 Millionen Euro in Wien seien die 1,2 Milliarden Euro in Bruck die zweite Großinvestition in Österreich binnen weniger Jahre. Wegen höherer Preise und höherer Standards für die Ökologie falle das Investitionsvolumen nun höher als in Wien aus, so von Lattorff.

Klimaneutral und saubere Energie

Das Unternehmen betonte, dass die nahe gelegenen Windräder eine Rolle bei der Standortentscheidung gespielt hätten. Die Anlage soll möglichst wenig CO2 ausstoßen, die Rede war von einer klimaneutralen "Green Factory". Geplant sind auch Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern, der Großteil der benötigten Energie soll aus einer Hackschnitzelanlage am Werksgelände kommen. Das Grundstück, derzeit noch ein Acker, ist bereits als Industriegebiet gewidmet.

Größte Betriebsansiedelung in NÖ

Bruck an der Leitha hatte sich bei der Standortsuche gegen Deutschland, Spanien und die USA durchgesetzt. Für Niederösterreich ist es die größte, jemals getätigte Einzelinvestition eines Unternehmens und die größte Betriebsansiedelung seit jeher, wie Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner betont: „In diesen bewegten Zeiten geben derartige Entscheidungen und positive Nachrichten Kraft für die Herausforderungen der Zukunft.."

Diese Jobs gibt es

Mit der neuen Fabrik schafft Boehringer Ingelheim in Bruck 800 neue Arbeitsplätze. Aktuell sucht das Unternehmen für den Wiener Standort und auch punktuell für den neuen Standort neue Mitarbeiter für verschiedenste Bereiche: Dies sind u.a. Betriebsingenieure, Projektmanagere, Produktionsmitarbeitere, Fachkräfte für Labore und Qualitätskontrolle (ebenso Experten aus der Qualitätssicherung), Mess- und Regeltechniker, Automatisierungsexperten, Lüftungstechniker oder Logistikexperten. In weiterer Folge werden dann noch Experten in den Bereichen Finanz, HR, Einkauf, Controlling, Recht, IT für den neuen Standort benötigt.