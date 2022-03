Unternehmen

Die Wiener Online-Nachhilfefirma GoStudent startet in den USA. Es ist der 23. Markt des von Felix Ohswald und Gregor Müller gegründeten Start-ups. Bis Jahresende werden monatlich 150.000 gebuchte Lern-Sessions in den USA erwartet.

Der Soft-Launch von GoStudent in den USA läuft seit November 2021, jetzt starten die Wiener dort durch und haben ihre US-Zentrale in Austin/Texas eröffnet.

50 Millionen Schülerinnen und Schüler

Es geht um einen potenziellen Markt von über 50 Millionen Schülerinnen und Schülern im Alter von sechs bis 18 Jahren, denen fortan maßgeschneiderte Online-Nachhilfestunden in über 30 Fächern angeboten werden. "Das Online-Lernen ist in den USA bereits vertraut und etabliert. Dies, gepaart mit der Tatsache, dass es große ländliche Gebiete gibt, in denen Zugang zu qualitativ hochwertigen physischen Lehrkräften begrenzt ist, ermöglicht uns einen vielversprechenden Markteintritt", sagt Laura Warnier, die als Chief Growth Officer von GoStudent die globale Expansion verantwortet.

GoStudent ist drei Milliarden Euro wert

Die Expansion wird mit frischem Investorengeld finanziert. Heuer im Jänner erhielt GoStudent rund 300 Mio. Euro von Risikokapitalgebern und wurde mit drei Milliarden Euro bewertet. GoStudent war im Vorjahr das zweite heimische Start-up (nach der Kryptobörse Bitpanda), das den sogenannten Einhorn-Status erreichte: Damit werden junge Firmen bezeichnet, die eine Bewertung von über einer Milliarde Dollar erreichen.

Die jüngsten von GoStudent in den USA durchgeführten Marktstudien zeigen, dass mehr als 65 Prozent der befragten Eltern in den letzten zwölf Monaten Einzelunterricht für ihr Kind in Anspruch genommen haben und dafür durchschnittlich 68 Dollar pro Sitzung bezahlt haben. Der Preis pro Einheit beträgt bei GoStudent in den USA je nach gewähltem Paket 41 Dollar und liegt damit 40 Prozent unter dem US-Durchschnitt.

Im Laufe des Jahres will GoStudent sein Team im Tech-Hotspot Austin auf mehr als 130 Beschäftigte ausbauen. Die Nachhilfe-Plattform rechnet bis Ende 2022 in den USA mit monatlich 150.000 gebuchten Lern-Sessions.

1,5 Millionen Nachhilfestunden pro Monat

GoStudent wurde 2016 von Felix Ohswald (CEO) und Gregor Müller (COO) in Wien gegründet. Über seine Plattform bietet GoStudent bezahlte, videobasierte Einzelnachhilfe in über 30 Fächern im Rahmen eines Mitgliedschaftsmodells an. Im Jahr 2021 übernahm GoStudent FoxEducation, gefolgt von Seneca Learning und der Tus Media Group im Jahr 2022. Derzeit unterstützt GoStudent mehr als 11 Millionen Menschen weltweit. Das Unternehmen betreut Kunden in 23 Ländern, beschäftigt mehr als 1.700 Mitarbeiter und arbeitet mit über 19.000 Tutoren zusammen. Jeden Monat werden über 1,5 Millionen Nachhilfestunden gebucht.