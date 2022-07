Über 770.000 können nicht einmal ins Kino

Eine Untersuchung des Sozialministeriums deckt die verheerende Lage auf.

Wien. Die Einkommenssituation vieler Österreicher ist mehr als angespannt - das zeigt eine Befragung im Auftrag des Rauch-Ressorts. Über zwei Millionen Österreicher waren im vergangenen Jahr von Einkommensverlusten betroffen. Das hat verheerende Auswirkungen: Über 800.000 hatten bereits Schwierigkeiten, ihre laufenden Ausgaben vollständig zu decken.

Kino-Besuch. Damit werden frühere Selbstverständlichkeiten für große Teile der Bevölkerung zunehmend zum Luxus: Über 770.000 Menschen in Österreich können sich aktuell nicht einmal kleine Wünsche wie beispielsweise einen Kino-Besuch finanzieren.

Kosten. Neben den hohen Wohnkosten belasten vor allem die explodierenden Energiekosten: Fast 400.000 haben nicht genug finanzielle Mittel, um ihre Wohnung in der kalten Jahreszeit ausreichend zu heizen und dementsprechend warm zu halten.

Alarm. Sozialminister Johannes Rauch zeigt sich angesichts dieser Zahlen alarmiert. „Dass so viele in einem reichen Land wie Österreich kaum mehr ihre laufenden Ausgaben bestreiten können, ist ein Alarmsignal und ein Auftrag an die Politik“, erklärt er. Trotzdem verweist der Grüne nur auf das bestehende Teuerungs-Paket.