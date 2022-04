Mit 1,2 Millionen Fluggästen ist das Vorkrisenniveau aber noch lange nicht in Sicht.

Der Flughafen Wien fertigt wieder deutlich mehr Passagiere ab als noch vor einem Jahr, das Niveau vor der Coronapandemie ist aber noch in weiter Ferne. Die Passagierzahlen waren im März mit 1,239.741 Reisenden am Standort Wien zwar rund sechsmal so hoch wie im März 2021. Im Vergleich zum Vorkrisenniveau beträgt das Passagieraufkommen damit aber erst rund 52 Prozent vom März 2019, gab das Unternehmen bekannt.

Details zum Passagieraufkommen

Ab dem Airport Wien stieg die Zahl der Fluggäste im März 2022 nach Westeuropa auf 438.740 Passagiere (+>500,0% im Vergleich zum Vorjahr 2021). Nach Osteuropa reisten im März 2022 insgesamt 88.235 Passagiere (+299,3%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 12.439 Passagiere (+>500,0%) und nach Afrika 15.508 (+434,8%). In den Nahen und Mittleren Osten fertigte der Flughafen Wien im März 2022 insgesamt 47.965 Passagiere ab (+>500,0%) und in den Fernen Osten 8.238 Passagiere (+231,8%).

Auch in der Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) zog die Zahl der Reisenden im März mit 1.582.004 an, im Vergleich zum Vorkrisenniveau beträgt das Passagieraufkommen in der Gruppe bei rund 55 Prozent.