Weil den Airports Mitarbeiter fehlen, sieht Lufthansa-Chef Carsten Spohr die Gefahr zunehmender Flug-Streichungen. Die Lufthansa müsse schon an diesem Wochenende eine dreistellige Zahl von Flügen annullieren.

Lufthansa-Chef Carsten Spohr warnt wegen des Personalmangels an den Flughäfen vor weiteren Flugausfällen im Frühjahr und im Sommer. Schon an diesem Wochenende werde die Lufthansa eine dreistellige Zahl von Flügen annullieren müssen, sagte Spohr in einem am Samstag veröffentlichten Interview mit der Zeitung Schweiz am Wochenende.

"Mache mir große Sorgen"

Auf die Frage, ob auch im Frühling und Sommer Flugstreichungen drohten, antwortete Spohr: "Leider ja, ich mache mir deswegen große Sorgen." Dabei sehe die Luftfahrt starke Aufholeffekte nach zwei Jahren Corona-Pandemie. "Die Reiselust hat sich aufgestaut, bei manchen Destinationen liegen unsere Buchungen sogar über dem Niveau von 2019."

An den Flughäfen fehlt Personal, weil in der Coronakrise Stellen abgebaut wurden und nun händeringend nach Beschäftigten gesucht wird. So will etwa Fraport am größten deutschen Flughafen in Frankfurt in diesem Jahr 1.000 neue Mitarbeiter anheuern, hat davon aber erst rund 300 gefunden.

Tickets werden teurer

Wegen der steigenden Kerosinpreise kündigte Spohr auch höhere Preise für Flugtickets an. "Tickets werden teurer, das ist klar", sagte er der Zeitung. "Wenn der Ölpreis um zehn Dollar pro Barrel nach oben geht, steigt der Ticketpreis im Schnitt um zehn Dollar", rechnete er vor.