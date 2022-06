Flughafen London Heathrow muss Gebühren senken

Der Flughafen London Heathrow muss auf Druck von britischen Airlines die Flughafengebühren in den kommenden vier Jahren senken.

Die Luftfahrtbehörde verpflichtete den Airport dazu, die durchschnittliche Gebühr pro Passagier von heute 30,19 Pfund bis 2026 auf 26,31 Pfund (umgerechnet von rund 35 auf 30 Euro) zu senken. Bisher galt eine Spanne von 24,50 bis 34,40 Pfund. Der Flughafen wollte diese auf 32 bis 43 Pfund erhöhen.

Der Flughafen argumentierte mit notwendigen Investitionen in mehr Kundenservice, gerade mit Blick auf Chaos an Flughäfen in ganz Europa derzeit. Die Fluggesellschaften waren dagegen Sturm gelaufen. Heathrow habe die Gebühren heuer um 56 Prozent erhöht und sei damit dreimal so teuer wie Drehkreuze auf dem europäischen Kontinent, erklärte der Chef des British-Airways-Mutterkonzerns IAG, Luis Gallego. Die Gebührensenkung werde zu noch schlechterem Service führen, warnte Flughafenchef John Holland-Kaye.