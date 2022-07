Ein Schnitzel mit Beilage kostet zwischen durchschnittlich 8,85 Euro im Bezirk Jennersdorf (Burgenland) und 16,65 Euro im Bezirk Dornbirn (Vorarlberg). Es gibt aber auch starke Ausreißer nach oben.

Die Preise für Österreichs Nationalgericht variieren je nach Bundesland stark. Zwischen durchschnittlich 8,85 Euro im Bezirk Jennersdorf und 16,65 Euro im Bezirk Dornbirn muss man für ein Wiener Schnitzel mit Beilage bezahlen, geht aus einer Erhebung des Meinungsforschungsinstituts OGM hervor.

Ost-West-Gefälle

Verantwortlich für das West-Ost-Gefälle bei den Schnitzelpreisen sei vor allem die stärkere Bedeutung des Tourismus im Westen, was das Preisniveau auch für Einheimische anhebe.

Das hohe Preisniveau relativiere auch die höheren Einkommen im Ländle: Das durchschnittliche Nettojahreseinkommen im Bezirk Dornbirn sei mit 25.700 Euro zwar um 14 Prozent höher als in Jennersdorf mit 22.600 Euro, gemessen am regionalen Preisniveau könnten sich die Jennersdorfer jedoch mehr Schnitzel leisten als die Dornbirner, hieß es von OGM zur APA.

1.300 Schnitzelpreise erfasst

OGM hat von Mai bis Juni 2022 repräsentative Zufallsstichproben von Gastronomiebetrieben (keine Kantinen) in allen Bezirken Österreichs gezogen und insgesamt 20.000 Gastronomiepreise erfasst, darunter 1.300 Schnitzelpreise. Ein Vergleich mit dem Jahr 2021 wurde dabei nicht gemacht. Die derzeit hohe Inflation hat den Preis fürs panierte Schnitzel laut Statistik Austria im Juni um fast 11 Prozent gegenüber Juni 2021 erhöht.

Durchschnittlich 12,46 Euro

© APA ×

Im österreichweiten Schnitt kommt das Schnitzel laut OGM auf 12,46 Euro. Relativ günstig ist es mit durchschnittlich 12,10 Euro in der Bundeshauptstadt Wien. Ein größeres Gastronomieangebot sowie Angebote für Studenten ließen die Preise in den Städten niedriger ausfallen als am Land, sagte Johannes Klotz von OGM. In Graz kostet das Schnitzel im Schnitt 11,20 Euro, in Klagenfurt sind es 11,90 Euro.

Die teuersten Schnitzel isst man in Vorarlberg, Tirol und Salzburg, wobei OGM die Bezirke Dornbirn (16,65 Euro), Bludenz (16 Euro) und Schwaz (15,50 Euro) als Spitzenreiter ausmachte. Am günstigsten ist das Schnitzel vom Schwein oder Huhn mit Beilage im burgenländischen Jennersdorf (8,85 Euro), in Eisenstadt (9,20 Euro) und in Güssing (9,40 Euro).

Auch Schnitzel um 30 Euro auf der Karte

Hier handelt es sich um Durchschnittspreise. Es gibt aber auch starke Ausreißer nach oben - einige Lokale haben durchaus Schnitzel um die 30 Euro auf der Karte, insbesondere in Tourismus-Hotspots.