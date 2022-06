Tausende Flüge fallen im Sommer aus

Schlangen vor Check-in und Security. Dazu noch Tausende gestrichene Flüge.

Ferien. Chaos im Flugverkehr. Eine Woche vor dem Start der großen Sommerferien erreichen uns täglich Horrormeldungen von vielen internationalen Flughäfen. Eines ist klar: Urlaubsreisen beginnen heuer eher mit Stress statt Entspannung.

Die Bilder gehen um die Welt: Tausende Koffer türmen sich am Flughafen Heathrow (siehe oben). Der Stapel wird immer größer. Der Grund: Personalnot. Die wenigen Mitarbeiter können die große Menge nicht abfertigen.

1-km-Stau. Am Freitag – ­Ferienbeginn im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen – stauten sich Passagiere am Flughafen Köln-Bonn einen Kilometer lang (!) vor dem Security-Check. Der Grund auch hier: zu wenig Personal.

In den zweieinhalb Jahren der Pandemie sank die Zahl der Mitarbeiter bei Airlines, Flughäfen und Security-Firmen. Jetzt kann der neue starke Ansturm auf Flugreisen in vielen Ländern kaum mehr bewältigt werden.

Streik. Erst am Freitag blockierte ein Streik des Kabinenpersonals bei Europas größtem Billigflieger Ryanair den Flugverkehr. Personal in Belgien, Spanien und Portugal legte die Arbeit nieder, auch bei easyJet. Etliche Flüge wurden gestrichen. Allein am Flughafen Charleroi (Belgien) waren es 127 Flüge. Nächste Hiobsbotschaft: Lufthansa, das größte europäische Flugunternehmen, wird im Sommer weitere 2.200 Flüge absagen. Wenige Tage zuvor strich die Airline 900 Flüge für den Juli.

Die Lage wird sich erst nächstes Jahr entspannen

Teuerung. „Eine Verbesserung im Sommer werden wir kaum erreichen können“, sagte Lufthansa-Vorstand Detlef Kayser der Welt. „Wir rechnen damit, dass sich die Lage 2023 insgesamt wieder normalisiert.“

Bis dahin wirkt sich ein weiteres Problem aus. Kerosin wird immer teurer, das wird bald Ticketpreise verteuern. AUA-Chefin Annette Mann kündigte Preis­erhöhungen von ein paar Euro auf Kurzstrecken an, bei längeren Flügen kann die Erhöhung aber auch bis zu 100 Euro betragen.