Selbst für uns Erwachsene sind die Altersvorsorge, das Haushalten mit dem eigenen Geld sowie schlaue Geldanlagen eine anstrengende Übung.

Deshalb ist es umso wichtiger, den eigenen Kindern so früh wie möglich einen verantwortungsvollen Umgang mit Geld beizubringen.

Kindern die Geldkrise erklären, aber wie?

Steigen die Preise für vieles gleichzeitig, dann spricht man von Inflation. Wenn Produkte pro Jahr ca. zwei Prozent teurer werden, dann ist das normal. Jetzt gerade sind wir aber bei einer Steigerung von 7,4 Prozent. Das liegt unter anderem an der Corona Pandemie aber auch an dem Ukraine / Russland Krieg. Deshalb sorgen sich Erwachsene, denn das Geld reicht nicht mehr so wie früher.

Wie viel Taschengeld ist sinnvoll?

Das Taschengeld der Kinder hängt natürlich von den finanziellen Möglichkeiten der Eltern sowie von dem Spielraum, den sie ihren Kindern einräumen wollen, ab. Hier eine Empfehlung des deutschen Jugendinstitutes (DJI München):

Sechsjährige: 1 bis 2 Euro pro Woche

Zehnjährige: 18 bis 20 Euro im Monat

Fünfzehnjährige: 40 Euro im Monat