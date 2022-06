Immobilien- tipps

Die Immobilienpreise steigen in den letzten Jahren rasant in die Höhe, der Traum einer eigenen Immobilie scheint für viele utopisch und in weiter Ferne. Experten machen aber wieder Mut: Der Kauf eines Eigenheims ist nicht nur den „Reichen“ vorbehalten!

Wir verraten, wie der Traum einer eigenen Immobilie wahr werden kann und warum Sie sich nicht entmutigen lassen sollten. Früh beginnen zu sparen Gerade junge Leute blicken mit Sorge auf die Immobilienpreise und fragen sich, wie sie sich jemals ein eigenes Haus oder Wohnung leisten sollen. Dabei sollten gerade sie den Mut nicht verlieren, denn „die Zeit arbeitet für junge Menschen“, so Frank Pöppinghaus von der Postbank. Wer früh anfängt zu sparen und immer wieder Geld bei Seite legt, hat später einmal eine beachtliche Summe zur Verfügung. Außerdem können viele von zahlreichen Förderungen profitieren. Für einen Bausparvertrag kann man vom Arbeitgeber Förderungen in Höhe von bis zu 480 Euro pro Jahr erhalten. Auch Arbeitnehmersparzulagen für kleine Einkommen können in Frage kommen. Auf was genau Sie Anspruch haben, kann ein Finanzierungsexperte der Bank aufklären. © Getty Images × Kauf vor den Mitte 40ern Mit dem Kauf des Eigenheims sollte man bestenfalls nicht allzu lang warten. Wer den Kauf mit Anfang 40 abschließt, hat noch genug Zeit den Kredit vor dem Ruhestand abzubezahlen. Außerdem gehen viele Experten davon aus, dass die Preise weiter steigen werden! Das heißt, wer jetzt kauft, profitiert nicht nur von eigenen vier Wänden, sondern auch von einer Wertsteigerung der Immobilie. Die Preise in den Städten sind dennoch oft enorm hoch – hier lohnt es sich, auch die ländliche Umgebung in Erwägung zu ziehen! Häuser sind hier deutlich günstiger als im städtischen Gebiet und auch das Leben im Grünen hat –vor allem für junge Familien- viele Vorteile. © Getty Images × Budget berechnen Das eigene Budget zu bestimmen, ist für viele eine Herausforderung. Was kann ich mir überhaupt leisten, was übersteigt meine Möglichkeiten? Hier empfiehlt sich ein Gespräch mit einem Finanzberater oder ein Online- Budgetrechner, um einen groben Überblick zu bekommen und die Planung einzuschränken. Fördermöglichkeiten für das Eigenheim Damit das eigene Heim immer ein Ort des Wohlfühlens bleibt, gibt es einige Förderungen, die bei der Finanzierung von Sanierungen oder Umbauten unterstützen. Auch hier kann man sich beraten lassen, um bestmöglich zu profitieren. © Getty Images × Wie Sie sehen, ist mit einer guten Planung und diszipliniertem Sparen einiges möglich – bleiben Sie zuversichtlich, nehmen Sie Beratungen und online- Angebote in Anspruch und treten Sie den Weg zu Ihrer Wunschimmobilie an!