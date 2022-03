ÖSTERREICH steigert Reichweite als einzige Tageszeitung am Sonntag signifikant

ÖSTERREICH am Sonntag gewinnt 122.000 neue Leser dazu und steigert Reichweite um 32 Prozent

Die neue Media-Analyse 2021 weist „ÖSTERREICH am Sonntag“ einen signifikanten Zugewinn im Vergleich zum Erhebungszeitraum 2020 aus. Die Sonntags-Ausgabe von ÖSTERREICH steigerte ihre Leserzahl nach dem Redesign um mehr als 30 Prozent auf 497.000 Leser und gewinnt gleich 122.000 neue Leser dazu. Damit ist „ÖSTERREICH am Sonntag“ die einzige Sonntagszeitung mit einem signifikanten Leser-Zuwachs gegenüber dem Erhebungszeitraum 2020.

„Die aktuellen Media-Analyse-Zahlen für den wichtigsten Zeitungs-Lesetag Sonntag unterstreichen den Erfolg unseres neuen ÖSTERREICH am Sonntag – mit mehr Analyse und Hintergründen, großen Interviews, mehr Politik, mehr Sport und mehr Lifestyle. Wir freuen uns sehr, 122.000 neue Sonntags-Leser in der ÖSTERREICH-Familie begrüßen zu dürfen und bedanken uns für das Vertrauen von rund einer halben Million Sonntagslesern. ÖSTERREICH am Sonntag bietet damit sowohl das perfekte Werbe-Umfeld als auch eine Top-Reichweite“, erklärt ÖSTERREICH-Chefredakteur Niki Fellner.

Die Leserzahlen für die tägliche Ausgabe von ÖSTERREICH und oe24 sind mit früheren Media-Analysen leider nicht vergleichbar, weil die Media-Analyse im laufenden Jahr die Erhebungsmethode für ÖSTERREICH/oe24 geändert hat. Täglich lesen bereits 515.000 Österreicher ÖSTERREICH/oe24.

Quelle: Media-Analyse 2021 im Vergleich Media-Analyse 2020; Leser pro Ausgabe, Kategorie Gratis-Tageszeitung und Sonntag. Schwankungsbreite ÖSTERREICH und ÖSTERREICH/oe24 +/-0,4 Details zur Schwankungsbreite www.media-analyse.at (http://www.media-analyse.at/) Der Kombiwert ÖSTERREICH/oe24 ist kein am Lesermarkt erhältlicher Titel, sondern eine Kombination der Reichweiten von ÖSTERREICH (KAUF) und oe24 (GRATIS).