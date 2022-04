Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) verfolgt nach wie vor den Plan, die Mineralölsteuer um bis zu 15 Cent zu senken. Vom grünen Regierungspartner, aus dem Klimaschutzministerium von Leonore Gewessler, kommt dazu allerdings ein Nein.

"Eine Mehrwertsteuersenkung auf Sprit geht nach EU-Recht nicht. Eine Mineralölsteuersenkung wäre eine andere Maßnahme, bei Diesel wären acht Cent möglich, bei Benzin 15 Cent", sagte Brunner dem Standard: „Ich bin da persönlich gar nicht so abgeneigt, das noch zu tun.“

Mit Koalitionspartner "nicht einfach"

Brunner hatte Mitte März einen Plan zur Senkung der Mineralölsteuer in den nächsten Wochen angekündigt. Ob der grüne Regierungspartner einer Mineralölsteuersenkung zustimmt, ist offen. "Das würde mit dem Koalitionspartner vielleicht nicht ganz einfach, aber man muss alles diskutieren", so Brunner.

Grünes Ministerium dagegen

In der Tat kommt auf Anfrage von BUSINESS-LIVE von den Grünen ein "Nein" zur Steuersenkung: "Wir haben mit dem umfassenden Maßnahmenpaket gegen akut hohen Energiepreise bereits vier Milliarden Euro in die Hand genommen um die Menschen vor der Teuerung zu schützen. Damit unterstützen wir zielgerichtet all jene, die besonders betroffen sind. Das gilt für den Teuerungsausgleich für Menschen mit geringem Einkommen genauso wie für die Erhöhung des Pendlerpauschales für die, die am Weg in die Arbeit auf das Auto angewiesen sind. Genau das hat uns auch die Wissenschaft empfohlen, die von allgemeinen Steuersenkungen abgeraten hat. Diesem Weg sind wir gefolgt", heißt es aus dem Klimaschutzministerium.

Bei weiteren Maßnahmen gegen die hohen Energiekosten steht der Finanzminister aber auf der Bremse. "Der Staat ist auch nicht dafür zuständig, alles auszugleichen." Aufschnüren, wie von den Sozialpartnern gefordert, will er das vier Milliarden Euro schwere Anti-Teuerungspaket der Regierung derzeit nicht.

Sondersteuer für Energiefirmen

Eine Sondersteuer für Energieunternehmen sieht Brunner skeptisch. "Von Unternehmen, an denen die Republik direkt beteiligt ist, wie OMV oder Verbund, erhalten wir höhere Dividenden und geben genau das zurück an die Bürger", sagte der Finanzminister. "Eine Steuer wäre hier ein Markteingriff, auch da müssen wir vorsichtig sein."