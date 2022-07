Tanken in Slowenien wird ab Dienstag billiger

In Slowenien wird man ab morgen, Dienstag, billiger tanken können.

An den Tankstellen abseits der Autobahnen werden die regulierten Preise um mehr als 10 Cent niedriger sein. Ein Liter Normalbenzin wird 1,62 Euro kosten, was um 10,3 Cent weniger als bisher ist. Der Diesel wird um 10,8 Cent auf 1,70 Euro pro Liter verbilligt, teilte das slowenische Wirtschaftsministerium mit.

Die neuen regulierten Preise werden bis 1. August gelten. Nach dem aktuellen Preismodell werden die Spritpreise abseits des Autobahnnetzes alle zwei Wochen in Abhängigkeit von den Preisen auf dem Weltmarkt und dem Euro-Dollar-Kurs bestimmt. Darüber hinaus hat die slowenische Regierung die Margen der Händler fixiert und verzichtet auf Ökoabgaben.

Auf den Autobahntankstellen können die Betreiber die Preise frei am Markt bestimmen. Laut der Internetseite "goriva.si" kostete am Montag ein Liter Diesel beim Ölkonzern Petrol 1,975 Euro, an den Tankstellen der slowenischen OMV-Tochter lag der Preis bei 1,984 Euro. Der Preis für Normalbenzin beträgt bei Petrol 1,901 Euro pro Liter, bei OMV 1,912 Euro.