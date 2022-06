Um für Ausfälle bei russischem Gas gerüstet zu sein, will Österreich das stillgelegte Kohlekraftwerk Mellach in der Steiermark wieder hochfahren. Viele Details sind aber noch ungeklärt.

Von der CO2-Schleuder Kohle hatte sich Österreich an und für sich verabschiedet – Putins Gas-Machtspiel sorgt nun für einen Rückschritt in der Klimapolitik. Angesichts einer drohenden Gas-Knappheit soll das vor zwei Jahren stillgelegte Verbund-Kohlekraftwerk Mellach in der Steiermark wieder einsatzfähig gemacht werden, um dort im Notfall Strom und Wärme wieder aus Kohle erzeugen zu können, so Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne).

Per Knopfdruck lässt sich das Kraftwerk freilich nicht wieder hochfahren. Die Reaktivierung werde Monate dauern, so Gewessler.

Kein Personal mehr für Kohlekraftwerks-Betrieb

Einen genauen Zeitplan gibt es noch nicht, die Details werden jetzt geprüft, so eine Verbund-Sprecherin zu BUSINESS-LIVE. Neben den technischen Arbeiten gehe es um Mitarbeiter, die sich mit dem Betrieb eines Kohlekraftwerks auskennen – nach der Stilllegung von Mellach im Frühjahr 2020 habe man dieses Personal aktuell nicht.

400.000 Tonnen Kohle

Die größte Herausforderung sei aber, die Kohle am Weltmarkt zu beschaffen und daraus ein wirtschaftliches Modell zu machen, so die Verbund-Sprecherin. In einem normalen Jahr wurden in Mellach früher 400.000 Tonnen Kohle verheizt.

Die Kapazität des von 1983 bis 1986 errichteten Fernheizkraftwerks Mellach liegt bei 240 Megawatt. Es lieferte 34 Jahre lang etwa 80 Prozent der gesamten in Graz benötigten Fernwärme. Mellach ist im Übrigen das einzige heimische Kohlekraftwerk, das reaktiviert werden kann – weil es eben erst vor relativ kurzer Zeit stillgelegt wurde.

Gesetz bis Mitte Juli

Die Höhe der Kosten für das Hochfahren steht noch nicht fest – klar ist aber, dass dafür zur Gänze der Bund aufkommt, heißt es aus Gewesslers Ministerium. Dafür braucht es eine gesetzliche Grundlage, die bis Mitte Juli geschaffen werden soll.

Klima-Keule Kohle

Fakt ist: Je nach Wirkungsgrad eines Kraftwerks werden beim Verbrennen von Kohle im Vergleich zu Gas bis zur doppelten Menge CO2 frei. Bei der Stromerzeugung mit Kohle entstehen pro Kilowattstunde 882 g Kohlendioxid. Bei Öl sind es 645 g, bei Erdgas 440 g. Darum soll das frühere und künftige Kohlekraftwerk Mellach auch nur im Notfall in Betrieb gehen. Was genau ein Notfall ist, ist laut Verbund-Sprecherin noch nicht definiert.

© APA ×

"Symbolhandlung"

Der Umweltökonom Stefan Schleicher wies im Ö1-Mittagsjournal darauf hin, dass mit Mellach Gaskraftwerke ersetzt werden sollen, die Spitzenlast bereitstellen. Genau das könne aber ein Kohlekraftwerk nicht, "weil man ein Kohlekraftwerk mit konstanter Last betreiben muss. Also die kann man nicht so schnell auf- und abregeln, wie es für Spitzenlast notwendig ist. Und zum zweiten geht es im Winter dann in Wien auch um die Wärmauskoppelung und Mellach ist weit weg von Wien." In Summe ist aus Schleichers Sicht die Aktivierung von Mellach "eher eine Symbolhandlung".

Die Umweltorganisation Global 2000 akzeptiert für den Notfall das Anwerfen des Kohlekraftwerks, aber es "sollte klar sein, dass es sich nur um zeitlich eng begrenzte, akute Notfälle handeln darf", schreibt Global 2000.