Teuerungs-Schock: Kunden müssen statt 7,99 künftig gleich 50,29 Cent pro kw/h zahlen.

Millionen Österreicher leiden unter der Teuerung. Vor allem die Preise für Strom und Gas steigen enorm, die Tarife werden massiv erhöht. Besonders stark fällt die Preiserhöhung aber in diesem Fall bei der Energie AG aus.

Wie ein Kunde auf Twitter schreibt, wurde der Tarif Ökostrom Klassik um unfassbare 629 Prozent erhöht. „Energie AG erhöht den Preis für die kw/h von 7,99 Cent auf 50,29 Cent im Tarif ÖKO Strom Klassik. Sind ja nur 629 %, bei 0 % Gas oder fossilen Brennstoffen. Das ist kriminell“, empört sich der Oberösterreicher.

@energie_ag erhöht den Preis für die kw/h von 7,99 Cent auf 50,29 Cent im Tarif ÖKO Strom Klassik. Sind ja nur 629%, bei 0% Gas oder fossilen Brennstoffen. Das ist kriminell #Teuerung



— GÜNSTIG KOCHEN (@guenstig_kochen) July 4, 2022

Unverständlich ist die massive Preiserhöhung auch deshalb, weil sich der Tarif aus 80 Prozent Wasserkraft und 10 Prozent Windenergie zusammensetzt.



60.000 Gas-Kunden bekommen Kündigung

Große Aufregung gibt es auch in der Steiermark. Tausende Gas-Kunden erhalten dieser Tage einen Brief von der Energie Steiermark bzw. der Energie Graz, dass ihr Vertrag per 31. August gekündigt wird, wie die Kleine Zeitung berichtete. Grund seien neue Geschäftsbedingungen. Man sei zu Tarif-Anpassungen gezwungen, da der Gaspreisindex seit 2020 um rund 600 % gestiegen sei. Die steirischen Versorger erhöhen die Fernwärmetarife per 1. September um bis zu 50 %, die Gastarife um rund 58 %.Für einen durchschnittlichen Haushalt sind das etwa 29 Euro mehr im Monat. Mit dem Kündigungsschreiben erhalten die rund 60.000 Kunden einen neuen Vertrag - wer nicht unterschreibt, läuft Gefahr, ab September kein Gas mehr zu bekommen.