KV-Verhandlungen: Bruckbauer sieht keine Lohn-Preis-Spirale

Derzeit werden beispielsweise in der Elektro- und Elektronikindustrie neue KV-Verhandlungen geführt.

Diese finden im Lichte einer globalen Unsicherheit und vor allem einer außergewöhnlich hohen Inflation statt, die sich zuletzt beschleunigt hat. Geht es um die Lohn bzw. Gehalt, um die Teuerung auszugleichen, stellt sich bei hohen Abschlüssen die Frage einer Lohn-Preis-Spirale. Etwa UniCredit-Bank-Austria-Chefökonom Stefan Bruckbauer sieht eine solche allerdings nicht drohen.

Arbeitgeber argumentierten zuletzt mit einer drohenden Lohn-Preis-Spirale bzw. manchen Experten, die eine solche befürchten. Die Gewerkschaft sieht dabei nur einen Vorwand, die Löhne nicht in ihrem Sinne zu erhöhen. Sie forderte zuletzt durchwegs Steigerungen von 6 Prozent. Das geht den Arbeitgebern viel zu weit.

"Also wenn ich global - in Amerika, in Europa, in Österreich - mir die letzten 20, 25 Jahre ansehe, gab es nie eine Lohn-Preis-Spirale", sagte der Chefökonom UniCredit-Bank-Austria im "Mittagsjournal" des ORF-Radio Ö1. "Das heißt, den Unternehmen ist es nicht wirklich gelungen, höhere Lohnabschlüsse einfach eins zu eins umzusetzen und ich glaube, das wird auch jetzt nicht gelingen."

"Vor allen Dingen nicht aufgrund der doch etwas schwierigeren Konjunktursituation", so Bruckbauer weiters im Radio. "In einzelnen Branchen haben wir das immer, Dienstleistungsbranchen, Beherbergung, Gastronomie, da geht es immer eins zu eins fast durch, aber in vielen anderen Branchen steigt dann die Produktivität. Also ich sehe das Risiko einer Lohn-Preis-Spirale nicht wirklich und sollte es tatsächlich zu höheren Preisen in einer zweiten Runde noch mal kommen, ist das ein Zeichen sehr starker Konjunktur."