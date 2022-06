Es geht um den Vorwurf der Steuerhinterziehung aus Grassers Zeit als Manager im Meinl-Imperium. Der Ex-Finanzminister ist mit den gleichen Staatsanwälten konfrontiert wie im Buwog-Prozess.

Eineinhalb Jahre nach dem Buwog-Urteil in erster Instanz (nicht rechtskräftig) muss sich Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser ab 13. Juni erneut vor Gericht verantworten.

Provisionen nicht versteuert?

Der Vorwurf der Anklage in dem Finanzstrafverfahren lautet, dass Grasser Millionen-Provisionen aus seiner Tätigkeit für die Meinl Power Management (er war dort von 2007 bis 2009 Manager) in seiner Einkommenssteuererklärung nicht angegeben und um 2,2 Mio. Euro zu wenig Steuern gezahlt habe.

Millionen-Strafe und Haft droht

Grasser droht eine Geldstrafe bis zum Zweifachen, also bis zu 4,4 Millionen Euro. Außerdem kann eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren verhängt werden. Grasser weist die Vorwürfe zurück, es gilt die Unschuldsvermutung.

Im Gerichtssaal des Wiener Straflandesgerichts wird der Ex-Minister ab Montag jedenfalls "alte Bekannte" treffen: die beiden Oberstaatsanwälte Gerald Denk und Alexander Marchart, die bereits im Buwog-Prozess die Anklage vertraten.

Richter-Schwergewicht

Den Vorsitz führt diesmal Richter Michael Tolstiuk, der in den letzten Jahren mehrere große Wirtschaftsprozesse geleitet hat. Unter anderem die Telekom Austria-Prozesse, etwa zur Kursmanipulation, oder auch ein Immobilienverfahren gegen Ex-Grasser-"Spezi" Walter Meischberger - der auch im Buwog-Prozess eine zentrale Rolle spielte.

Mit Tolstiuk trifft Grasser jedenfalls auf einen Richter, den er bereits flüchtig kennen dürfte - er hatte den seinerzeitigen Minister Medienberichten zufolge im Zuge der "Homepageaffäre" einvernommen. Und die Art der Prozessführung des Mehrfach-Akademikers Tolstiuk dürfte Grasser auch vertraut sein: Wie Kollegin Marion Hohenecker im Buwog-Prozess bevorzugt der Richter die ruhige und höfliche Gangart, mit Liebe zum Detail.

Vorerst sind acht Verhandlungstage anberaumt - dem Buwog-Urteil im Dezember 2020 waren 168 Sitzungstage voran gegangen.

Als weiterer Angeklagter muss sich neben Grasser auch sein damaliger Steuerberater verantworten, dem die Schaffung einer Verschleierungskonstruktion zur Last gelegt wird.

Ex-Minister als Meinl-Manager

Grasser war nach seiner Amtszeit als Finanzminister in zwei Regierungen von Bundeskanzler Wolfgang Schüssel (ÖVP) im Jahr 2007 als Manager in das Meinl-Wirtschaftsimperium eingestiegen. Die Meinl Power Management Ltd. (MPM) mit Sitz auf der Kanalinsel Jersey war die Managementgesellschaft der Meinl International Power (MIP), die im Jahr 2007 an die Börse ging. Grasser war an der MPM beteiligt, ebenso die Meinl Bank. 2009 zog sich Grasser aus der Gesellschaft zurück.

13 Jahre später versucht nun das Gericht zu klären, ob die MIP-Vertriebsprovisionen Grasser zurechenbar sind und ihn eine persönliche Steuerpflicht trifft - der Ex-Finanzminister sieht es nicht so. Er sagt, er habe sich voll auf seinen Berater verlassen, während dieser angibt, Grasser habe die Konstruktion eigenmächtig verändert. Es geht dabei um 4,38 Millionen Euro an Meinl-Provisionen, von denen Grasser laut Anklage eben 2,16 Millionen Euro an Abgaben hinterzogen haben soll.

Buwog-Berufungsverfahren erst 2023

In der Buwog-Causa verhängte der Schöffensenat unter Richterin Hohenecker eine achtjährige Haftstrafe gegen Grasser - nicht rechtskräftig. Das Berufungsverfahren zu dem erstinstanzlichen Urteil wird erst im kommenden Jahr stattfinden.