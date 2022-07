Österreich bleibt aber vorerst bei der Frühwarnstufe im Gasnotfallplan, schaltet nicht auf Alarm hoch. Das sagte Energieministerin Gewessler nach der Krisensitzung am Dienstag.

Nachdem in der Vorwoche weniger Gas in die heimischen Speicher floss, hatte Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Dienstag einen Krisengipfel zur aktuellen Lage einberufen. Von vielen erwartet wurde, dass Österreich – wie schon Deutschland – den Gas-Alarm, also die zweite Stufe im dreistufigen Gasnotfallplan ausrufen würde.

Aber die Ministerin und E-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch beruhigten im Anschluss an die Sitzung: In den letzten Tagen sei wieder mehr Gas eingespeichert worden, Österreich bleibe auf der Frühwarnstufe. Ziel der Regierung ist, dass die heimischen Gasspeicher bis Herbst zu 80 Prozent voll sind. Derzeit sind wir bei 46 Prozent.

Pipeline ab 11. Juli stillgelegt

„Aber die Situation ist weiter unsicher“, so Gewessler. Am 11. Juli stehe das nächste kritische Datum bevor – dann wird die Pipeline Nord stream 1 wegen Wartungsarbeiten für 10 Tage stillgelegt. Niemand wisse, ob Putin danach wieder liefere...

"Ist unser Einspeicherziel gefährdet und zwar akut, dann wird es auch die Alarmstufe geben müssen", sagte Gewessler "Wenn wir auf den Speicherraten, die wir jetzt haben, weitermachen, ist das Einspeicherziel erreichbar, selbst wenn wir zehn Tage Nord-Stream-1-Wartung berücksichtigen, was wir natürlich tun. Ein weiterer kritischer Zeitpunkt sei der 21. Juli, "wo sich nicht nur Österreich, sondern viele Länder die Frage stellen: Geht die Pipeline wieder in Betrieb?", sagte die Ministerin.

Großverbraucher müssen umrüsten

Zur Vorbereitung auf mögliche künftige Engpässe wird Großverbrauchern (Industrie, Kraftwerke) nun angeordnet, ihre Anlagen soweit wie möglich für den Einsatz von Gas-Alternativen – vor allem Erdöl – vorzubereiten. Eine entsprechende Verordnung werde in Begutachtung geschickt. Da es sich um eine Energielenkungsmaßnahme handelt, werden die Kosten für die Umrüstung den Unternehmen vom Staat ersetzt.

Aufruf zum Energiesparen

Zugleich rief die Ministerin die Bevölkerung auf, sich auf die kommende Heizsaison vorzubereiten und beim Einsparen von Gas und Strom mitzuhelfen. „Lassen Sie Ihre Therme warten und die Heizung effizient einstellen“, appellierte Gewessler. Das spare bis zu 10 Prozent Energie. Auch Entlüften der Heizkörper sowie Abdichten von Fenstern und Türen sei sinnvoll.