ÖGB-Chef Wolfgang Katzian macht sich stark für die Forderung nach sechs Prozent Lohnplus. Dass höhere Einkommen die Inflation anheizen, stimme nicht. Und es brauche mehr konkrete Hilfe gegen die Teuerungswelle.

Gewerkschaftsboss Wolfgang Katzian platzte am Dienstag im Ö1 Morgenjournal der Kragen. Angesichts der massiven Teuerung in allen Bereichen werde einfach zu wenig gemacht. Insbesondere kritisierte er das Fehlen einer Mietpreisbremse, hier seien die Menschen "wirklich angefressen". "Was die Regierung gemacht hat, ist einfach nicht ausreichend", so Katzian.

Mietenstopp gefordert

Die Sozialpartner hätten der Regierung schon vor einiger Zeit einen 9-Punkte-Katalog gegen die Teuerung vorgelegt, dazu gehörte auch ein Stopp der Mieterhöhungen wie im Vorjahr. "Ich bin neugierig, ob das Parlament diesen Mietenstopp jetzt rückwirkend noch fixiert", sagt Katzian.

Die Mietpreiserhöhung mache nicht nur das Wohnen teurer, sondern treibe die Inflation weiter nach oben. "Das geht nicht. Viele sind am Rande dessen, was leistbar ist", tobt Katzian.

Geholfen werden müsse auch den Unternehmen, damit diese nicht wegen der steigenden Kosten Mitarbeiter kündigen müssten. "Wir brauchen die Kurzarbeit auf jeden Fall, weil es in etlichen Betrieben schon Probleme mit Energiekosten und Lieferketten gibt."

9-Punkte-Plan gegen Teuerung kostet 2,5 Milliarden

Der 9-Punkte-Katalog der Sozialpartner gegen die Teuerungswelle würde jedenfalls nicht die Summen kosten, die in der Öffentlichkeit herumgeisterten. Ohne Kurzarbeit wären es 2,5 Mrd. Euro, bei der Kurzarbeit wiederum hänge der Kostenrahmen stark von der Ausgestaltung ab.

Geld über Lohnerhöhung zurückholen

Richtig sauer reagiert Katzian auf die Frage, ob die aktuelle Gewerkschaftsforderung nach sechs Prozent mehr Lohn und Gehalt in der aktuellen Frühjahrslohnrunde nicht die Inflation anheizen würde. "Ich kann das schon nicht mehr hören mit dieser Lohn-Preis-Spirale, das geht mir wirklich am Hammer", so der ÖGB-Chef. Die Arbeitnehmer würden sich nur das zurückholen, was ihnen die hohen Mieten, Energie- und Lebensmittelpreise nehmen würden.

Dass die Regierung eine weitere Beobachtungsstelle eingerichtet hat, diesmal für ein Preismonitoring, sieht Katzian gespalten. Die Einrichtung dieser Stelle sei ein Wunsch der Gewerkschaft gewesen, allerdings in anderer Ausgestaltung, vergleichbar mit dem Preismonitoring nach der Einführung des Euro. Dies sei es leider nicht geworden, sondern vielmehr eine Arbeitsgruppe, deren genauen Aufgabenbereich er noch nicht kenne.