Flughafen Wien wieder im Aufwind

Die Passagierzahlen auf Österreichs größtem Flughafen, dem Vienna International Airport, ist im vergangenen Juni noch rund 20 Prozent unter dem Vor-Coronaniveau von 2019 gelegen.

Mit 2.400.515 Flugreisenden war das Passagieraufkommen aber drei Mal so hoch wie im selben Monat des Vorjahres. In der Flughafen Wien Gruppe, zu der auch die Flughäfen in Malta und Kosice gehören, war die Zahl der Reisenden mit 3.067.003 auch etwa drei Mal höher als im Juni 2021.

"Über den Wolken" haben also wieder mehr Reisende potenziell im Ohr. Konkret betrug das Aufkommen in Schwechat 80,4 Prozent (Gruppe: 81,4 Prozent) des Wertes vom Juni 2019, für heuer wird noch keine gänzliche Erreichung der Zahlen des letzten Jahres vor dem vollen Durchschlag der Corona-Pandemie erwartet. Jedenfalls verspricht der Airport, "trotz der höheren Passagierzahlen einen reibungslosen Betreib am Flughafen Wien", hieß es am Donnerstag in einer Aussendung.

In vielen Ländern wie etwa Großbritannien und Deutschland gibt es derzeit Abfertigungsprobleme auf Flughäfen wodurch sogar Flüge gestrichen werden. Solche Probleme kenne man am Wiener Flughafen nicht, da dank Kurzarbeitsmodell über die Coronazeit die Mitarbeiter nicht an andere Branchen verlorengingen, hieß es zuletzt.

Am Standort Wien stieg die Zahl der Lokalpassagiere auf 1.775.789 Personen (+233,1 Prozent gegenüber Juni 2021) und die der Transferpassagiere auf 617.492 Personen (+227,7 Prozent). Die Flugbewegungen stiegen auf 18.140 Starts und Landungen (+120,6 Prozent). Das Frachtaufkommen sank gegenüber dem Juni 2021 hingegen um 6,4 Prozent auf 19.981 Tonnen.

Nach Westeuropa waren von Wien aus im Juni 865.654 Passagiere (+236,5 Prozent) unterwegs. Nach Osteuropa reisten 223.288 Passagiere (+158,2 Prozent). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 37.963 Passagiere (+378,1 Prozent) und nach Afrika 20.441 (+314,9 Prozent). In den Nahen und Mittleren Osten zählte der Vienna Airport 52.536 Passagiere (+313 Prozent) und in den Fernen Osten 9.987 Passagiere (+>500 Prozent).

Auch die Flughafen-Wien-Beteiligungen legten im Juni zu: Am Flughafen Malta stieg die Zahl der Reisenden auf 603.532 (+216,8 Prozent) und erreichte damit 83,6 Prozent vom Vorcoronaniveau im Juni 2019. Am Flughafen Kosice erreichte das Passagieraufkommen auf 62.956 Reisende (+497,1 Prozent) und überstieg damit das Vorkrisenniveau sogar leicht.

Im gesamten Halbjahr zählte der Flughafen Wien knapp 9,24 Millionen Reisende. Zum Vergleich: Im ersten Halbjahr 2019 waren es 14,67 Millionen Passagiere. Dann kam der Corona-Einbruch: 2020 gab es im ersten Halbjahr nur mehr 5,01 Millionen Passagiere (-65,3 Prozent zu 2019) und 2021 zählte man überhaupt nur mehr 1,97 Millionen Flugreisende (-61,4 Prozent zu 2020) - nun wieder das dicke Plus auf 9,24 Millionen (+369,7 Prozent zu 2021).

In Malta wurden im ersten Halbjahr heuer fast 2,35 Millionen Passagiere gezählt. In Kosice waren es knapp 190.000.