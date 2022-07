Rohstoffexpertin Cornelia Meyer schätzt die aktuelle Situation im Energiesektor als sehr gravierend ein.

"Wir steuern effektiv Engpässen entgegen", sagte sie am Montag im Video-Interview am Rande eines KOF Wirtschaftsforums der Schweizer Konjunkturforschungsstelle (KOF) der ETH Zürich mit verschiedenen Experten. Es fließe weniger russisches Gas nach Europa, der Kontinent sei aber sehr abhängig von dem Gas. "Auch die Elektrizitätsversorgung wird ihre Schwierigkeiten haben."

Ölpreis auf Rekordkurs

Der Ölpreis könnte mit den Verwerfungen Meyer zufolge sogar neue Allzeitrekorde erreichen. Die Preise hätten sich jüngst zwar wieder ein bisschen abgeflacht. Die Gründe dafür seien Rezessionsängste in den USA und die Null-Covid-Politik in China, was die Nachfrage bremse. Allerdings seien gegenwärtig die einzigen mit noch freien Kapazitäten in der OPEC+ Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Und falls nicht die US-Schieferöl-Produzenten die Lücke schließen, könnte es "echt höhere Preise" geben.

2008 hatte der Preis für Brent-Öl ein Rekordhoch bei über 140 US-Dollar (134,29 Euro) pro Fass erreicht. Im Zuge des Ukraine-Kriegs hatte sich der Preis diesem Hoch angenähert.

Meyer ist Ökonomin, Energieexpertin und Unternehmensberaterin. In der Vergangenheit arbeitete sie unter anderem für die UBS, die Citigroup sowie General Electric und BP. Sie studierte an der Universität St. Gallen, der London School of Economics und der Universität Tokio.