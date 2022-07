Erste Tankstelle muss Sprit rationieren

Kunden dürfen hier nur noch maximal 30 Liter tanken.

Immer mehr Tankstellen sind von Lieferengpässen bei Treibstoffen betroffen. Schon seit Tagen können die bestellten Mengen nicht mehr geliefert werden - eine erste Tankstelle in Niederösterreich muss den Sprit deshalb rationieren.

Wie die "Niederösterreichischen Nachrichten" berichten, können Kunden der Diskont-Tankstelle der Firma Mold in Gföhl nur noch maximal 30 Liter tanken. Firmeninhaber Gerhard Mold bedauert die Situation und versichert, rasch an einer Lösung zu arbeiten. „Wir haben uns für die Limitierung der Treibstoffmengen beim Verkauf entschieden – die Alternative wäre eine Erhöhung der Preise gewesen“, so Mold gegenüber der NÖN.

Bei der OMV heißt es, dass man daran arbeite, den gesamten Bedarf zu decken. Man müsse derzeit aber jenen Partnern den Vorrang geben, die langfristige Verträge haben.