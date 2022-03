Das sind die billigsten Tankstellen Österreichs

Hier zahlen heimische Autofahrer am wenigsten für den Liter Super und Diesel.

Die Spritpreise in Österreich steigen weiter. Wir haben uns angesehen, an welchen Tankstellen in jedem Bundesland die heimischen Autofahrer Diesel und Benzin aktuell (Stand: 14. März 2022, 9:00 Uhr) am billigsten bekommen.

Niederösterreich

• Diesel: 1,848 Euro; Diskont Tankstelle (2130 Mistelbach)

• Super: 1,749 Euro; Shell (3264 Gresten)

Steiermark

• Diesel: 1,799 Euro; Diskont Tankstelle (8811 Scheifling)

• Super: 1,754 Euro; ENI (8934 Altenmarkt)

Wien

• Diesel: 1,849 Euro; Avanti Guldengasse (1140 Wien)

• Super: 1,842 Euro; Diskont Tankstelle (1230 Wien)

Kärnten

• Diesel: 1,799 Euro; F. Leitner (9371 Brückl)

• Super: 1,787 Euro; Turmöl Quick (9500 Villach)

Burgenland

• Diesel: 1,816 Euro; Turmöl (7373 Pringsdorf)

• Super: 1,689 Euro; Turmöl (7373 Pringsdorf)

Oberösterreich

• Diesel: 1,848 Euro; Diskont Tankstelle (4846 Redlham)

• Super: 1,798 Euro; Diskont Tankstelle (4600 Wels)

Vorarlberg

• Diesel: 1,994 Euro; Avanti (6890 Lustenau)

• Super: 1,914 Euro; Avanti (6890 Lustenau)

Salzburg

• Diesel: 1,899 Euro; Lagerhaus Leogang (5771 Leogang)

• Super: 1,859 Euro; Turmöl Quick (5340 Gilgen)

Tirol

• Diesel: 1,919 Euro; Lagerhaus Hopfgarten (6361 Hopfgarten)

• Super: 1,894 Euro; Türmöl Quick (9900 LienZ)



Da die Spritpreisverordnung Ende 2019 verlängert wurde, dürfen die heimischen Tankstellen den Spritpreis weiterhin nur einmal am Tag erhöhen – und zwar um 12:00 Uhr.