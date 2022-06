Von Krise ist in der obersten Geld-Liga nichts zu spüren. Die Reichen werden immer reicher. In Österreich und auch international. Die weltweiten Privatvermögen sind im Vorjahr um 10,6 Prozent auf den Rekordwert von insgesamt 473 Billionen Dollar gestiegen.

Die Coronazeit hat den Anstieg der Privatvermögen nicht gebremst. Das gilt für Österreich und noch mehr weltweit. Die privaten Vermögen sind so stark gestiegen wie seit mehr als zehn Jahren nicht, geht aus dem soeben veröffentlichten "Global Wealth Report 2022" des Beratungsunternehmens Boston Consulting Group (BCG) hervor.

2.400 Milliarden Dollar

In Österreich hatten die Menschen 2021 rund 2.400 Mrd. Dollar (2.250 Mrd. Euro) an Finanz- und Sachwerten angehäuft, heißt es in der Studie. Das entspricht mehr als dem Vierfachen der jährlichen Wirtschaftsleistung Österreichs. Die privaten Vermögen seien auch im zweiten Coronajahr 2021 deutlich gewachsen.

Das private Finanzvermögen der Österreicher wuchs um sechs Prozent auf jetzt fast eine Billion Dollar. Das Sachvermögen stieg sogar zweistellig, um 12 Prozent, auf 1,7 Billionen Dollar.

"Die Österreicher sind sachwertverliebt. Rund 70 Prozent des Vermögens sind in Immobilien, Rohstoffen, Wein, Kunst und anderen physischen Anlagen investiert", sagt Studienautorin Anna Zakrzewski.

400 Superreiche in Österreich

Deutlich wird in dem Bericht aber auch die ungleiche Vermögensverteilung. 400 "Superreiche" besitzen ein Drittel des heimischen Finanzvermögens. BCG erwartet für Österreich bis 2026 ein jährliches Wachstum der Finanzvermögen um 3,5 Prozent auf dann 1,2 Billionen Dollar und der Sachvermögen um 6,6 Prozent auf dann 2,3 Billionen Dollar.

69.000 Menschen haben 15 % des Vermögens

Weltweit ist das Nettovermögen 2021 um fast 11 Prozent auf 473 Billionen Dollar angewachsen. Rund 69.000 Menschen besitzen je mehr als 100 Millionen Dollar, zusammen halten sie 15 Prozent des weltweiten investierbaren Finanzvermögens. Von diesen Superreichen leben 25.800 in den USA, 8.500 in China, 3.100 in Deutschland - das sind die Top 3. Österreich beheimatet, wie erwähnt, 400 solche Superreiche.

Stärkstes Wachstum in Osteuropa

Das stärkste regionale Wachstum bei den Privatvermögen verzeichneten 2021 Osteuropa und Zentralasien mit einer Steigerung um 23 Prozent auf 12 Billionen US-Dollar. Doch auch Nordamerika legte bei den Privatvermögen kräftig zu: um 15 Prozent auf 159 Billionen US-Dollar. Damit bleibt Nordamerika weltweit die Region mit dem höchsten Privatvermögen, gefolgt von Asien (plus 7 Prozent, 127 Billionen US-Dollar) und Westeuropa (plus 8 Prozent, 106 Billionen US-Dollar).

Die Studie kommt zu der Erkenntnis, dass Finanzmetropole Hongkong voraussichtlich im Jahr 2023 die Schweiz als Nummer-Eins-Finanzplatz für ausländische Vermögen ablösen wird. „In der Vermögensverwaltung ist das eine Zeitenwende – die Schweiz hat den Markt für ausländisches Geld mehr als 200 Jahre lang dominiert. Diese Dominanz endet nun“, sagt Studienautorin Zakrzewski.

Russen bringen Geld von Schweiz in Emirate

Die Schweiz dürfte aktuell stark unter Abflüssen von russischen Geldern leiden. Bis 2026 könnten jährlich Vermögen im Umfang von über sechs Milliarden Dollar das Land verlassen. Das wichtigste Ziel dieser Geldflüsse seien die Vereinigten Arabischen Emirate.