Aus der Ukraine können derzeit wegen des Kriegs nur 10 Prozent der bisherigen Getreidemengen exportiert werden. Österreich hat jetzt einen "Grünen Korridor" eröffnet, damit die Ukraine ihre Rohstoffe verkaufen kann.

Am Freitag ist der erste Getreide-Zug aus der Ukraine in Wien eingetroffen. Konkret handelt es sich um 1.450 Tonnen Mais für die Tierfutter-Verwendung.

Empfangen wurde der Güterzug von Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP), ÖBB-Chef Andreas Matthä und dem ukrainischen Botschafter Wassyl Chymynez.

Drehscheibe für Rohstoff-Lieferungen

"Unser Ziel ist, Österreich in Zukunft verstärkt als Drehscheibe für Rohstoff-Lieferungen aus der Ukraine zu positionieren", sagt Ministerin Köstinger. Indem wir Lieferungen durch die Schaffung Grüner Korridore ermöglichen, helfen wir der Ukraine, die ihre Waren sonst nicht exportieren könnten. Und wir helfen die Versorgung mit landwirtschaftlichen Rohstoffen und Lebensmitteln aufrecht zu erhalten."

Raiffeisen kaufte "marktüblich"

Geplant ist, dass zwei Lieferungen pro Monat in Österreich eintreffen. Der Endpunkt des ersten Zugs, der über die Westukraine gekommen ist, ist Aschach an der Donau. Dort wird er von einem Agrarhändler, dem Vernehmen nach Raiffeisen, zu "marktüblichen Preisen" übernommen. Details nannte die Ministerin nicht.

Das Futtergetreide ist für Österreich bestimmt, weitere Lieferungen über den sogenannten "Grünen Korridor" sollen aber auch anderen Ländern zu Gute kommen.

ÖBB bauen Agrartransporte aus

ÖBB-Chef Matthä kündigte an, die Lieferungen künftig verstärken zu wollen. Wobei die ÖBB die Agrartransporte aus der Ukraine seit Beginn des Krieges ausgebaut haben. So wurden von März bis April 2022 jeden zweiten Tag Getreidezüge aus der Ukraine nach Deutschland organisiert. In Summe wurden dabei 60.000 Tonnen Getreide transportiert.

Aktuell fährt die ÖBB Rail Cargo Group (RCG) drei Mal pro Woche Getreide in Güterzügen aus Čierna (Slowakei) nach Brake (Norddeutschland) über die Route Slowakei, Tschechien, Polen, Deutschland. Ein Zug ist rund 480 Meter lang und befördert ca. 2.000 Tonnen Getreide.

30-50 Prozent Ernte-Einbußen

Auf die Ukraine entfällt normalerweise ein großer Anteil an den globalen Getreideexporten. Es sind 52 Prozent bei Sonnenblumenöl, 16 Prozent bei Mais, 15 Prozent bei Weizen. Die voraussichtlichen Ernteeinbußen durch den Krieg werden auf 30 bis 50 Prozent für 2022 geschätzt.