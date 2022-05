Nächste Preis-Erhöhung bei McDonald's

Die beliebte Fast-Food Kette hebt die Preise aktuell stark an. Kunden müssen mittlerweile 1,60 für einen Cheeseburger blechen.

Der Cheeseburger gehört seit jeher, auch wegen des erschwinglichen Preises, zu den beliebtesten Produkten des Schnellrestaurants. Ein oe24-Redakteur staunte heute Mittag nicht schlecht, dass der ehemalige "1-Euro-Burger" mittlerweile schon 1,60 € kostet.

Von 1 Euro auf 1,60 €

Cheeseburger für 1 Euro? McDonalds führte das bekannte “Einmaleins”-Angebot im Jahr 2005 ein. Nun kostet der Cheeseburger allerdings schon länger nicht mehr 1 Euro, zuletzt waren aber immerhin noch 1,20 € üblich.

Inflation lässt Preise explodieren – Steigerung um 62 %

Beim McDonalds am Karlsplatz müssen jetzt schon 1,60 € berappt werden, und dass obwohl der Preis erst vor wenigen Wochen auf 1,40 erhöht wurde!

Jedoch schwanken die Preise abhängig von Filiale und Standort, denn grundsätzlich ist es so, dass jeder Franchisenehmer seine Preise selber bestimmen kann.

McDonald's-Sprecher: "Auch wir spüren Teuerung"

Ein Sprecher von McDonald's Österreich sagte gegenüber oe24: "Bei uns gibt es keine einheitlichen Preise, die werden von den Franchisnehmern in den Filialen festgesetzt. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass auch wir die extreme Teuerung spüren - von den Rohstoff- bis zu den Energiepreisen, außerdem gibt es seit der Coronapandemie immer wieder Störungen der Lieferketten. All das führt dazu, dass sich fallweise Preisanpassungen nicht vermeiden lassen."