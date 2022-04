Der 50-jährige Tech-Milliardär setzte einen Spaß-Tweet ab, der schon jetzt in die Twitter-Geschichte eingegangen ist.

San Francisco. Twitter hat vor der Übernahme-Attacke von Tech-Milliardär Elon Musk den stärksten Zuwachs bei der Nutzerzahl seit Jahren verzeichnet. Der Online-Dienst kam im ersten Quartal auf 229 Millionen täglich aktive Nutzer, die in hauseigenen Apps oder der Webversion Werbung zu sehen bekommen. Das war ein Plus von gut 14 Millionen binnen drei Monaten, wie aus am Donnerstag veröffentlichten Zahlen hervorging.

Musks Koks-Gag ist zweitbeliebtester Tweet aller Zeiten

Musk schrieb gegen 3 Uhr deutscher Zeit in Anspielung auf seine Twitter-Übernahme: "Als Nächstes kaufe ich Coca-Cola, um wieder Kokain reinzupacken." Dieses Spaß-Posting sammelte mehr als 4,1 Millionen Likes und geht damit bereits, als der zweitbeliebtester Tweet aller Zeiten, in die Geschichte ein.

Next I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in — Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2022

Darunter ergänzte er wegen der anregenden Wirkung noch: "Das tritt Red Bull in den Arsch!"

Tatsächlich war laut dem US-Institut für Drogenmissbrauch Ende des 19. Jahrhunderts für einige Jahre Kokain in Coca-Cola enthalten. In den USA soll die Brause damals auch als Allheilmittel gegen Kopfschmerzen und Melancholie vermarktet worden sein. Damals war Koks noch völlig legal. Coca-Cola hat in der Vergangenheit allerdings immer wieder bestritten, dass die heutige Droge in seiner Limo enthalten war.

Nur ein Tweet sammelte je mehr Likes

Platz 1 (7,2 Mio. Likes): die offizielle Mitteilung über den Tod von Schauspieler Chadwick Boseman († 43) vor knapp anderthalb Jahren. Der Hauptdarsteller im Marvel-Kracher "Black Panther" starb an Darmkrebs.

Platz 3 (4,1 Mio. Likes): Ex-US-Präsident Barack Obama (60) meldete sich nach einem rassistischen Attentat in der Stadt Charlottesville (US-Staat Virginia) mit einem Tweet zu Wort. Bei dem Anschlag war eine Person getötet worden, 35 weitere wurden verletzt.

Obama zitierte aus der Biografie von Freiheitskämpfer Nelson Mandela: "Niemand wird geboren, um einen anderen Menschen wegen seiner Hautfarbe, seiner Herkunft oder seiner Religion zu hassen …"