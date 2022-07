oe24.TV auch im Juni erfolgreichster News-Sender in Österreich

Marktanteil für oe24.TV im Juni stabil bei 1,1 Prozent im Gesamtpublikum - deutlicher Vorsprung auf alle anderen News-Sender

oe24.TV ist auch im Juni 2022 laut Teletest der mit Abstand führende News-TV-Sender in Österreich. Der Marktanteil bleibt beim Gesamtpublikum mit 1,1 Prozent stabil.

Die anderen News-Sender liegen mit 0,8 bzw. 0,5 Prozent Marktanteil deutlich zurück. Verglichen mit dem News-TV-Sender der zweiten Tageszeitung im Teletest hat oe24.TV sogar einen 25-fach (!) höheren Marktanteil. In der Werbezielgruppe unter 49 Jahren liegt der Marktanteil von oe24.TV mit 1,2 Prozent ebenfalls stabil auf dem Niveau des Vormonats Mai. Im Tagesschnitt hatte oe24.TV im Juni laut Teletest 300.000 Zuseher (NRW 12+), insgesamt sahen im Juni 1,38 Millionen Österreicher oe24.TV (kum RW 12+).

Meistgesehene Sendung auf oe24.TV waren einmal mehr die Talk-Duelle auf Fellner! LIVE mit Gerald Grosz, Sebastian Bohrn Mena, Peter Westenthaler und Josef Cap, moderiert von Wolfgang Fellner, die teilweise schon mehr als 6 Prozent Marktanteil im Abendprogramm erreichen. oe24.TV-Geschäftsführer Niki Fellner: „Insgesamt war der Juni, durch die Feiertage, ein für einen News-Sender schwieriger Monat. Umso bemerkenswerter ist, dass oe24.TV auch im Juni seinen Marktanteil konstant halten konnte. Das zeigt, dass oe24.TV mittlerweile zum fixen Bestandteil der privaten Top 10-Sender in Österreich geworden ist."

Gestern, am Donnerstag 30. Juni, erzielte oe24.TV in der Werbe-Zielgruppe (12-49 Jahre) 2,64 Prozent Marktanteil und im Gesamtpublikum 1,87 Prozent Marktanteil. Der nächstgrößte News-Sender kam nur auf 0,54 Prozent im Gesamtpublikum und 1,0 Prozent in der Werbe-Zielgruppe.

Quelle: AGTT/GfK Teletest, Evogenius Reporting, vorläufig gewichtet 12+ bzw. 12-49 J,, kum. RW: weitester Seherkreis (zumindest eine Sendung kurz gesehen)