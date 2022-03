Berlusconi lanciert Kaufangebot für Mediaset España

Der Medienkonzern von Italiens Expremier Silvio Berlusconi MediaforEurope (Mfe) hat ein öffentliches Kaufangebot für die komplette Übernahme der börsennotierten spanischen Tochtergesellschaft Mediaset España lanciert.

Angeboten werden 5,613 Euro pro Aktie, teilte die spanische Börsenaufsichtsbehörde am Dienstagabend mit. Das Kaufangebot betrifft 44,31 Prozent des Kapitals von Mediaset España.

"Die Idee, die geografischen Gebiete zu stärken, in denen Mediaforeurope bereits führend ist, nämlich Italien und Spanien, stand schon immer hinter der Gründung unserer paneuropäischen Fernsehholding. Mit dieser Operation werden wir neue Wachstumsmöglichkeiten für alle Aktionäre und insbesondere für die Aktionäre von Mediaset España Comunicación schaffen", kommentierte Mfe-Vorstandsvorsitzender Pier Silvio Berlusconi das Übernahmeangebot für die spanische Tochtergesellschaft, an der seine Familie derzeit eine 56-prozentige Mehrheit hält.

Mfe hatte am Montag seine Beteiligung an ProSiebenSat.1 auf mehr als ein Viertel der Aktien aufgestockt. MediaforEurope teilte am Montag mit, "direkt und indirekt die Schwelle von 25 Prozent der Stimmrechte an der ProSiebenSat.1 Media SE durch Zukäufe von Anteilen auf dem Markt überschritten zu haben". Der Konzern des früheren italienischen Ministerpräsidenten hatte zuletzt bereits mitgeteilt, eine langfristige Strategie zu verfolgen und weitere Stimmrechte an ProSiebenSat.1 haben zu wollen.

Berlusconi hatte seinen Medienkonzern Ende der 1970er-Jahre gegründet. Im vorigen November wurde daraus die Holding MediaforEurope mit Sitz in Amsterdam, an deren Spitze ein jahrzehntelanger Vertrauter und Geschäftspartner sowie der Sohn Berlusconis stehen.