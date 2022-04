Sabine Brandl wird neue Vertriebsleiterin bei Manner

Übernimmt gesamten nationalen und internationalen Vertrieb.

Das börsennotierte Süßwarenunternehmen Manner besetzt ab April die neu geschaffene Position Chief Sales Officer (CSO) mit Sabine Brandl. Als CSO übernimmt sie die Leitung für den gesamten nationalen und internationalen Vertrieb bei Manner. Bereits von 2010 bis 2015 verantwortete Brandl den Manner-Vertrieb in Österreich, interimistisch auch die Leitung des Exportgeschäfts in Deutschland. In der Vergangenheit war Brandl auch bei Eduscho und Ankerbrot im Vertrieb tätig.