Der Wiener Thomas Ott rückt in die oberste Ebene des internationalen Verpackungs- und Papierherstellers Mondi auf. Er ist neuer CEO für die Geschäftsbereiche Flexible Packaging und Engineered Materials.

Der 53-Jährige ist dort für 12.000 Mitarbeiter und einen Umsatz von rund 4 Milliarden Euro in 29 Ländern verantwortlich. In der Position folgt er Peter Orisich nach, der in den Ruhestand getreten ist.

Zuletzt arbeitete Ott für den Verpackungshersteller Amcor in der Schweiz.

Nachhaltige Verpackungslösungen

Die größte Herausforderung sieht der Branchenprofi in der Entwicklung nachhaltiger, kreislauffähiger Verpackungslösungen sowie wirksamer Maßnahmen gegen den Klimawandel: „Mondis gesamtes unternehmerisches Handeln ist von der Verpflichtung zu Nachhaltigkeit bestimmt", so Ott. Und weiter: "Bis 2025 wollen wir alle Mondi-Produkte wiederverwendbar, recyclebar oder kompostierbar machen und wir intensivieren unsere Klimaschutzprogramme und verpflichten uns zur Senkung unserer Treibhausgasemissionen auf Null bis 2050.“