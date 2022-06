Günter Lischka ist ab sofort neuer Chief Commercial Officer (CCO) bei Drei. Der Telekom-Profi ist im Vorstand zuständig für Marketing, Vertrieb und KUndenbetreuung.

Drei Österreich verstärkt die Geschäftsleitung: Ab sofort übernimmt Günter Lischka (48) die Position des Chief Commercial Officer (CCO) im Team rund um CEO Rudolf Schrefl. Er wird dort die Aufgabengebiete Marketing, Vertrieb und Kundenbetreuung für Privat- wie Geschäftskunden verantworten.

Lischka fungierte seit 2017 als Bereichsleiter Privatkunden bei Drei.

Seit 2009 bei Drei

Der gebürtige Wiener hat rund 25 Jahre Erfahrung in der IT- und Telekombranche. Der studierte Betriebswirt (WU Wien) war nach seinem Brancheneinstieg bei Alcatel 10 Jahre lang in verschiedenen Führungsfunktionen im Privat- und Geschäftskundenbereich bei One und Orange tätig.

2009 wechselte er zu Drei Österreich, wo er an der erfolgreichen Zusammenführung der Marken- und Produktwelten von Orange und Drei maßgeblich beteiligt war.

"Marktanteile ausbauen"

Lischka über sein Ziel als neuer CCO von Drei: „Wir wollen unseren Marktanteil bei Geschäftskunden weiter ausbauen, und noch mehr Haushalte in ganz Österreich von unserem Telekom-Komplettangebot aus Mobilfunk, Festnetz, Internet und TV überzeugen.“