Der Schweizer Michael Keel wird mit 1. April neuer Country Head für Sony Schweiz und Österreich.

Der 55-Jährige verantwortet dann die lokale Vertriebsstrategie für das Consumer-Geschäft sowie alle operativen Tätigkeiten. Er löst Adrian Price-Hunt ab, der ab April in seiner neuen Funktion als Head of V&S Pan-European Product Marketing im Konzern arbeitet. Keel ist seit über 30 Jahren bei Sony, zuletzt war er Sales Director für die Schweiz.